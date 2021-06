ASSE Mercato : Surprise, le successeur de Claude Puel déjà désigné

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 10:42

Malgré une saison plutôt réussie avec le maintien acquis, Claude Puel pourrait tout de même faire ses valises et quitter le banc de l’ ASSE cet été. Le successeur de l’entraîneur français est même déjà désigné.

La vente de l’ ASSE s’accélère, Claude Puel en danger ?

« Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l' ASSE. » Dans une lettre adressée aux supporters, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annonçaient officiellement leur décision de mettre en vente l’AS Saint-Étienne après 17 ans passés à la tête du club stéphanois. Et depuis, le processus de vente de l’ASSE suit son cours. Un fonds d'investissement regroupant des investisseurs du sud-est asiatique a annoncé être disposé à investir jusqu’à 100 millions d’euros pour reprendre les Verts.

Si l’affaire n’est pas encore bouclée, c’est parce qu’il reste à régler la question de l’intégration du centre d’entraînement de l’Etrat dans la vente. Mais sauf revirement de dernière minute, le club ligérien devrait entrer dans une nouvelle ère la saison prochaine. Et d’après Mohamed Toubache-Ter, Claude Puel pourrait être concerné par ce vent de changement qui s’annonce dans le Forez.

Un ancien du PSG sur le banc de l’ ASSE ?

En effet, d’après les informations de l’Insider bien renseigné sur l’ASSE, l’ancien milieu de terrain du PSG Thiago Motta pourrait remplacer Claude Puel sur le banc de l’AS Saint-Étienne. Mohamed Toubache-Ter explique que Mathieu Bodmer devrait intégrer la prochaine direction stéphanoise pour occuper le poste de directeur sportif. L’ancien défenseur du LOSC, du PSG et de l'OL notamment voudrait faire venir l’entraîneur italien pour succéder à Puel.

« Rien d'acté pour le moment, mais il se pourrait que d’ici peu, Thiago Motta débarque à Saint-Étienne en tant qu’entraîneur !! Le très bon Mathieu Bodmer deviendrait le nouveau Directeur sportif de l’AS Saint-Étienne », indique Mohamed Toubache-Ter.