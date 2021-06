ASSE Mercato : Un message fort pour Romain Hamouma

Publié par ALEXIS le 24 juin 2021 à 12:30

La prolongation du contrat de Romain Hamouma (34 ans) à l’ ASSE traîne depuis des mois. Les négociations entre le club ligérien et le joueur n’ont toujours pas abouti à un accord. Les Stéphanois ont pourtant intérêt à garder le polyvalent attaquant, selon un journaliste proche des Verts.

ASSE : Il faut conserver Hamouma selon Canonico

Claude Puel, manager général de l’ ASSE, veut conserver Romain Hamouma dans son équipe. Il a de ce fait proposé un nouveau bail à ce dernier, mais les parties ne sont pas tombées d’accord sur les termes de la proposition. De ce fait, les discussions sur l’avenir du joueur en fin de contrat sont à présent au point mort. Interrogé par But Football Club en exclusivité, Laurent Canonico souhaite la prolongation du contrat de Romain Hamouma à l’AS Saint-Étienne. « Oui, pour moi il faut le garder », a-t-il répondu à la question de la source. « C’est un joueur qui est peut-être irrégulier, souvent blessé, mais techniquement, c'est un régal. C'est un joueur qui bonifie ses partenaires. C'est agréable de voir un si beau technicien porter le maillot vert », a justifié le journaliste et ancien présentateur de l'émission Club ASSE sur TL7.

Quels secteurs renforcer à l'AS Saint-Etienne ?

Le confrère a également été questionné sur le mercato estival des Verts de façon plus globale. Il indique les postes à renforcer en priorité. « Il faut surtout recruter en défense et en attaque, dont un avant-centre », a-t-il recommandé. « Au milieu, ce ne serait pas très utile, car même si on n'a pas de cadres, il y a de très bons jeunes avec Mahdi Camara (le meilleur joueur des Verts en 2020-2021), Yvan Neyou, Lucas Gourna-Douath et Zaydou Youssouf. »