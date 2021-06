Real Mercato : Officiel, Ancelotti tient un second renfort !

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 14:00

Après treize années de bons et loyaux services au Bayern Munich, David Alaba a rejoint le Real Madrid cet été, libre de tout engagement. Le polyvalent défenseur autrichien n’est pas le seul à venir renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti, puisqu’un autre joueur vient d'être annoncé chez les Merengues.

Arsenal a abandonné la piste Martin Odegaard

Arrivé en prêt l’hiver dernier, Martin Odegaard s’est rapidement imposé dans le onze de départ d’Arsenal. En 20 matchs sous le maillot des Gunners, le milieu offensif de 22 ans a convaincu Mikel Arteta. L’entraîneur du club londonien a donc demandé à sa direction de négocier avec le Real Madrid afin de recruter définitivement l’international norvégien. L’ancien joueur de Drammen Strong est donc devenu l’un des principaux objectifs des dirigeants d’Arsenal pour cet été.

Mais d’après les informations du média britannique The Athletic, Martin Odegaard a très peu de chance d’évoluer avec les pensionnaires de l’Emirates Stadium la saison prochaine. Avec le retour de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, le natif de Drammen espère avoir une chance de gagner sa place à Santiago Bernabeu. Le joueur a donc annoncé aux dirigeants anglais qu’il compte bien quitter Londres pour retourner à Madrid. Une tendance confirmée par le principal concerné.

Martin Odegaard annonce son retour au Real Madrid

Profitant de son passage sur la chaîne norvégienne TV2 pour commenter le match France-Portugal de la 3e journée des phases de groupe de l’Euro 2020, Martin Odegaard a fait une grosse annonce sur sa situation personnelle. Après un exode consécutif de quatre ans et demi à Heerenveen (Pays-Bas), Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Real Sociedad (Espagne) et Arsenal, puis lancé avec les Merengues en 2015 par Carlo Ancelotti, l’ancien coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang espère que un retour au Real Madrid aux côtés de l'entraîneur italien. « La situation est que je suis un joueur du Real Madrid et que je vais revenir pour commencer la présaison là-bas dans une semaine et demie. Le Real Madrid a été clair sur le fait qu'ils veulent que je revienne. Il sera donc temps pour moi de rentrer et de reprendre l'entraînement », a déclaré Martin Odegaard.

Recruté en 2015 alors qu’il n’avait que 16 ans, Odegaard ambitionne toujours de s’imposer au Real. « Cela a toujours été un rêve de jouer là-bas. Je suis au club depuis plus de six ans et jouer là-bas a toujours été mon objectif. Je veux toujours jouer, je l’ai toujours dit. Jouer est important », a-t-il ajouté. Récemment, la Cadena Cope a révélé que Martin Odegaard pourrait avoir l’occasion de prouver de quoi il est capable au Real Madrid. Le média espagnol explique en effet que Carlo Ancelotti a décidé de compter sur le jeune norvégien pour la saison prochaine.