Real Mercato : Un espoir madrilène se rapproche d’Arsenal

Publié par Timothée Jean le 14 août 2021 à 01:35

Le Real Madrid garde sa position inchangée depuis le début du mercato estival avec la volonté de dégraisser son effectif budgétivore. Le club madrilène serait d’ailleurs sur le point de se séparer d’un indésirable. Martin Odegaard se rapproche d’un retour à Arsenal, où il a évolué la saison dernière.

Real Madrid : Martin Odegaard vers un retour à Arsenal !

Cet été, le Real Madrid s’est donné pour principale mission de réduire son effectif. Plusieurs joueurs ont été vendus, tandis que d’autres ont été envoyés en prêts. Toutefois, l’effectif madrilène reste imposant. La direction du Real Madrid s'attaque alors à la phase 2 du dégraissage, avec les joueurs peu enclins à changer d’air.

Sur cette liste, on retrouve principalement les noms de Gareth Bale ou encore Ceballos.Martin Odegaard fait également partie de cette liste de possibles partants. Le prodige norvégien n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif galactique du Real Madrid et a fait l’objet de plusieurs prêts (Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad, Arsenal) ces dernières années.

Revenu d’un prêt mitigé d’Arsenal, le joueur de 22 ans espérait poursuivre au sein de la capitale espagnole cette saison. Pourtant, le milieu offensif devrait une nouvelle fois faire ses valises. Selon les informations du journal AS, Martin Odegaard s’apprête à rejoindre définitivement à Arsenal, où il a été prêté en deuxième partie de saison dernière. Le milieu offensif a disputé 20 rencontres pour deux buts et deux passes décisives en Premier League, ce qui a décidé les Gunners de le récupérer.

Real Madrid attend une offre comprise entre 40 M€ et 50 M€

Cet intérêt pressant d'Arsenal ne déplaît pas à la direction madrilène et encore moins au jeune joueur. Goal assure que Martin Odegaard aurait donné son accord pour rejoindre Arsenal et attendrait l’aval définitif de sa direction pour retourner chez les Gunners. La source indique par ailleurs que le Real Madrid attendrait une offre comprise entre 40 M€ et 50 M€ pour céder son joueur sous contrat jusqu'en 2023. Les négociations sont en cours entre les deux écuries pour trouver un terrain d’entente.