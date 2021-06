LOSC Mercato : Enorme rebondissement dans le dossier Favre !

Publié par Timothée Jean le 25 juin 2021 à 14:00

Cité comme l’un des favoris à la succession de Christophe Galtier au LOSC, Lucien Favre se rapprochait un peu plus de Crystal Palace en Premier League. Mais la donne a changé, l'entraîneur suisse aurait finalement changé d'avis.

LOSC Mercato : Lucien Favre est encore loin de Cristal Palace

La fin d’une ère est proche au LOSC. Auréolé du titre de champion de France, Christophe Galtier a décidé de quitter le club lillois cet été. Même si rien n'est encore officiel, l’entraîneur français devrait rejoindre l’OGC Nice dans les prochains jours. Pour le remplacer, les dirigeants du LOSC ont activé plusieurs pistes et l’une d'elles mènerait à Lucien Favre. L’entraîneur suisse est libre depuis son départ du Borussia Dortmund en décembre dernier et les dirigeants lillois envisageraient de le recruter cet été. Il faut dire que le technicien de 63 ans connaît bien la Ligue 1 pour avoir officié durant deux saisons à l’OGC Nice (2016-2018) et son profil est très apprécié du côté de Lille.

Néanmoins, ce dossier semblait inaccessible pour les Lillois, d’autant que Lucien Favre se rapprochait de la Premier League. L’ancien entraîneur du BVB 04 était en effet pressenti pour rejoindre Crystal Palace, mais il aurait finalement changé d’avis. The Guardian révèle que Lucien Favre aurait finalement décidé de ne pas rejoindre le club britannique pour des raisons personnelles. Ce refus pourrait alors profiter aux autres courtisans, dont le LOSC. Sauf que le club lillois risque aussi de grincer des dents sur ce dossier.

Lucien Favre s’accorde une année sabbatique

Courtisé par plusieurs clubs tels que Everton, Fenerbahçe ou encore Lille, Lucien Favre a tranché pour la suite de sa carrière. Le média britannique explique que l’entraîneur suisse aurait décidé de se reposer un peu avant de trouver un banc de libre, en adéquation avec ses ambitions sportives et ses exigences financières. Il compte donc profiter de sa saison sabbatique après son départ du Borussia Dortmund. Ses différents prétendants sont ainsi prévenus.