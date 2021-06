LOSC Mercato : Monaco double Lille sur le dossier Alexander Nübel !

Publié par Timothée Jean le 26 juin 2021 à 05:50

Mike Maignan transféré à l’AC Milan, le LOSC multiplie les pistes pour trouver son remplaçant. Aux dernières nouvelles, le club lillois se serait fait doubler par l’AS Monaco sur le dossier Alexander Nübel.

Alexander Nübel vers Monaco, le LOSC perd la bataille

À la recherche d’un nouveau gardien de but pour remplacer Mike Maignan, le LOSC a des vues sur le jeune gardien du Bayern Munich, Alexander Nübel. Barré par l’inamovible Manuel Neuer, le portier allemand n'a disputé que trois petites rencontres cette saison et ne s’oppose pas à un départ pour retrouver plus de temps de jeu dans un autre club. Cette situation a alerté des prétendants, dont Lille OSC et l’AS Monaco.

Très intéressé par le profil du prometteur gardien de but, ancien portier de Schalke, le LOSC a déjà transmis une offre au Bayern Munich en vue du transfert de Alexander Nübel cet été. Mais en dépit de cette proposition lilloise, le gardien de but de 24 ans devrait prendre une tout autre direction, celle menant à l’AS Monaco. Le club de la Principauté est passé par là et aurait finalement raflé la mise au détriment du champion de France 2021.

RMC Sport assurait vendredi qu'Alexander Nübel va rejoindre l’AS Monaco dans les prochaines heures. Le portier de 24 ans devrait être prêté au club du Rocher pour les deux prochaines saisons.

Visite médicale prévue pour Nübel ce week-end

Le gardien du Bayern Munch s’apprête donc à rejoindre la Ligue 1 sous les couleurs de l’AS Monaco. Il sera mis en concurrence avec Benjamin Lecomte pour la saison prochaine. Les deux clubs règlent les derniers détails de son prêt. Selon la radio sportive, Alexander Nübel devrait passer sa visite médicale à Monaco ce week-end avant de signer son nouveau contrat. Selon Transfermarkt, son prix est estimé à 6 millions d’euros.