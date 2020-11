AS Monaco : Fracture, mauvaise nouvelle pour Benjamin Lecomte

Publié le 06 novembre 2020 à 22:30

Le début de saison de Benjamin Lecomte est compliqué. Après avoir été testé positif au coronavirus plus tôt dans la saison, le gardien de l’AS Monaco s’est fracturé la main droite ce matin.

C’est la tuile pour l’AS Monaco. Alors que le club de la Principauté connaît un début de saison poussif, Niko Kovac doit désormais se passer des services de son gardien titulaire, Benjamin Lecomte. L’ancien rempart de Montpellier HSC s’est blessé à la main droite à l’entraînement ce vendredi matin. Présent en conférence de presse quelques heures plus tard, le coach de l’AS Monaco a rappelé que le portier de 29 ans se fera opérer. L’ancien entraîneur du Bayern Munich a également indiqué que Benjamin Lecomte va être indisponible pendant « six semaines ».

Qui pour remplacer l’ex-Montpelliérain ?

L’AS Monaco dispose de deux autres gardiens de but, à savoir Radoslaw Majecki et Vito Mannone. Niko Kovac n’a toutefois pas révélé le nom de celui qui comblera l’absence de Benjamin Lecomte. En déplacement sur la pelouse de l' OGC Nice dimanche prochain à 17h, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, l'ASM est attendu pour le onze que va aligner son entraîneur.













