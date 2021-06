AS Monaco Mercato : Un joli coup au Bayern officialisé

Publié par Ange A. le 27 juin 2021 à 23:00

L’AS Monaco vient de frapper un coup en Bundesliga, précisément du côté du Bayern Munich. Le champion d’Allemagne a prêté un de ses gardiens au club princier pour les deux prochaines saisons.

Un gardien du Bayern débarque à l’AS Monaco

Niko Kovac tient un renfort estival. Le coach de l’AS Monaco a enregistré l’arrivée d’un joueur en provenance du Bayern Munich, son ancien club. Dimanche, le club de la Principauté a officialisé la signature d’Alexandre Nubel. Le gardien de but âgé de 24 ans est prêté pour deux saisons au club du Rocher. Le portier allemand est encore sous contrat avec le champion d’Allemagne jusqu’en 2025. La doublure de Manuel Neuer se dit ravie de vivre sa première expérience à l’étranger. « Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco, un club reconnu et suivi en Allemagne […] Je suis très enthousiaste à l’idée de m’inscrire dans cette belle dynamique, d’apporter ma pierre à l’édifice et de découvrir un nouveau championnat », a confié Nubel cité dans le communiqué de l’ASM.

Les raisons du choix Alexander Nubel

Pour Oleg Petrov, la signature d’Alexander Nubel s’inscrit sa volonté de renforcer « qualitativement le groupe pour atteindre [ses] objectifs ». Directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell estime que l’apport de Nubel « constituera un atout indéniable pour la compétitivité du groupe que nous souhaitons mettre à disposition de Niko ». En signant à Monaco, Alexander Nubel espère gagner du temps de jeu. La saison dernière, il n’a disputé que 4 rencontres pour 4 buts concédés. Mais avec la concurrence à son poste à l’ASM, il n’est pas certain que le portier allemand dispose d’un temps de jeu considérable. Benjamin Lecomte est le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens. Auteur de 9 apparitions la saison dernière, Vito Mannone est la doublure de Lecomte. Radoslaw Majecki n’est que troisième dans la hiérarchie.