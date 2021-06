Mercato OL : PSG, Real, Arsenal, Juve, ça s’emballe pour Aouar

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2021 à 12:00

Après Memphis Depay, Houssem Aouar pourrait être le prochain dossier chaud du Mercato OL. Sous contrat jusqu’en 2023, le meneur de jeu pourrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Plusieurs grosses écuries européennes comme le PSG, le Real Madrid, la Juventus de Turin et Arsenal sont sur les rangs pour le récupérer.

Mercato OL : Houssem Aouar placé sur la liste des transferts

D’après les révélations du quotidien Le Progrès, Jean-Michel Aulas et Juninho préparent un énorme coup de balai cet été. Au total, dix joueurs ne seront pas retenus par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais en cas d’offres satisfaisantes. « Aouar (Juventus, Arsenal, Atlético de Madrid, Milan AC), Andersen (Tottenham), Cornet (Watford, Leeds), Dembélé (Celtic), Deyonge (Bruges, Standard de Liège, Fiorentina), Jean Lucas (Monaco), Ozkaçar (Louvain, Malines), Toko Ekambi (Al-Saad), Thiago Mendes, voire Denayer », annonce ainsi le journal régional.

À deux ans de la fin de son engagement, Houssem Aouar pourrait donc faire ses valises d’ici le 31 août. Courtisan de longue date du milieu de terrain lyonnais, le Paris Saint-Germain, en pleine restructuration dans l’entrejeu, garde toujours un oeil sur le joueur de 22 ans. Leonardo et Mauricio Pochettino apprécient énormément son profil et le PSG n’exclut pas de passer à l’offensive cet été. Toutefois, le club de la capitale adopte la même stratégie avec Edouardo Camavinga du Stade Rennais : patienter et frapper au dernier moment.

Mais d’après le média ESPN, la concurrence est rude dans ce dossier puisque le nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, adore le profil du jeune lyonnais et fait le pressing auprès de son président Florentino Pérez afin qu’il le recrute. La Juventus de Turin, l’Atlético Madrid et Arsenal sont aussi prêts à dégainer pour Houssem Aouar. Les Gunners et les Colchoneros sont même déjà passés à l’action pour le natif de Lyon. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un autre cador de la Premier League vient de faire son entrée dans la course à la signature de l’international français.

Tottenham revient à la charge pour Houssem Aouar

Selon les informations du Mirror, Tottenham envisage également de tenter de recruter Houssem Aouar. Après avoir échoué l’été passé et durant l’hiver, les Spurs, qui souhaitent apporter de la créativité dans l’entrejeu, sont prêts à relancer ce dossier durant ce mercato. Surtout que le nouveau directeur sportif du club londonien, Fabio Paratici, est un grand fan du protégé de Jean-Michel Aulas, à en croire le média britannique. Après Memphis Depay, Houssem Aouar va donc à son tour animer le Mercato OL dans les prochains jours.