OM Mercato : Villas-Boas vide son sac, Longoria taclé !

Publié par Timothée Jean le 28 juin 2021 à 17:30

Libre depuis son départ de l’ OM, André Villas-Boas est revenu sur les circonstances de sa rupture avec le club olympien. L’entraineur portugais en a profité pour pointer du doigt le président marseillais, Pablo Longoria.

OM Mercato : Villas-Boas accuse Pablo Longoria

Arrivé sur le banc de l’ OM en 2019, André Villas-Boas aura passé une saison et demie à Marseille. Suite au limogeage d’Andoni Zubizarreta, l’homme qui l’a fait venir à l’Olympique de Marseille, l’entraineur portugais avait posé sa démission sur la table. La direction de l’ OM était finalement parvenue à trouver les mots pour le conserver. Le vestiaire marseillais a également joué un rôle important pour son maintien.

« Le propriétaire m’a donné ses explications et il est le propriétaire, donc j’ai dû l’accepter. Je voulais quitter le club, mais les joueurs m’ont convaincu de rester grâce à la relation que nous avions. Je suis resté et j’ai essayé de travailler avec le nouveau directeur sportif (Pablo Longoria, ndlr ) », a expliqué André Villas-Boas lors d’une longue interview accordée à The Athletic. Sauf qu’un évènement inattendu est venu mettre à mal les relations entre l'entraineur de 43 ans et la direction phocéenne.

Lors d’une conférence de presse, André Villas-Boas a en effet poussé un coup de gueule suite au recrutement d’Olivier Ntcham, un joueur recruté par Pablo Longoria sans le consentement du technicien portugais. Ce désaccord total entre les deux hommes sera à l'origine du départ d’André Villas-Boas de l'Olympique de Marseille. N'approuvant pas la politique de Longoria, le tacticien de 43 ans a décidé de claquer la porte.

Villas-Boas : "Nous n'avons pas eu de conversation"

« L’une des choses qu’on s’était dites entre nous c’était que nous ne signerions aucun joueur sans la validation du coach. Nous étions en janvier (2021) et nous avons reçu une offre d’Aston Villa pour l’un de nos milieux de terrain (Morgan Sanson). Nous rations toutes les cibles que nous avions parce qu’elles étaient soit trop chères, soit c’était trop tard. Et soudain, nous n’avions plus d’options. Et le lendemain je me réveille et nous avons signé Ntcham. Ntcham ! Je n'ai pas dit oui à Ntcham. Nous n'avons pas eu de conversation avec moi disant que j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti », a expliqué le coach portugais. André Villas-Boas a quitté l’ OM en février dernier. Il est actuellement toujours à la recherche d’un nouveau club à la hauteur de ses ambitions sportives.