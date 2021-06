Montpellier HSC Mercato : Officiel, un milieu résilie son contrat

Publié par Clément le 28 juin 2021 à 17:15

Joueur du Montpellier HSC depuis la saison 2018-2019, le milieu de terrain Damien Le Tallec a décidé de résilier son contrat à un an de son terme. Le joueur n'est donc plus lié au MHSC.

Damien Le Tallec quitte Montpellier pour "raisons personnelles"

Après trois saisons passées dans l'Hérault, Damien Le Tallec a voulu rompre son contrat qui courait jusqu'en 2022 avec le club pailladin. Une décision de la part du joueur motivée par des "raisons personnelles", a indiqué le club héraultais sur ses réseaux sociaux. France Bleu croit savoir que Damien Le Tallec, actuellement à Moscou, aurait des difficultés pour voir sa famille en raison de la pandémie.

Au cours de ses trois saisons en orange et bleu, le joueur a porté à 97 reprises le maillot montpelliérain. La saison passée, Michel Der Zakarian l'avait inclus dans la rotation au milieu de terrain, avec Joris Chotard, Jordan Ferri, Florent Mollet, Téji Savanier ou encore Keagan Dolly. L'ancien joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade, désormais âgé de 31 ans, termine son chapitre héraultais avec cinq réalisations au compteur.

Le grand ménage se poursuit à Montpellier

Après le prêt de Clément Vidal du côté de l'AC Ajaccio et les départs de Daniel Congré, Vitorino Hilton, Yanis Ammour, Sammy Benchamma, Keagan Dolly, Kylian Kaïboue et Yun Il-lok, le MHSC vient de perdre un nouvel élément en ce début de mercato. Pour compenser ces nombreux départs et notamment dans le secteur défensif, le défenseur central brésilien Matheus Thuler a été recruté du côté de Flamengo en fin de semaine dernière.

En revanche, avec les départs de Dolly et Yun, auxquels s'ajoute celui de Le Tallec, Olivier Dall'Oglio risque de présenter un nombre de joueurs plutôt limité à ce poste en début de saison, puisque par-dessus le marché, Téji Savanier manquera le début de saison pour cause de Jeux Olympiques.