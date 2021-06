PSG Mercato : Pochettino viré ? Doha prépare l’arrivée de Zidane !

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2021 à 18:30

Même si les rumeurs se sont un peu calmées, l’avenir de Mauricio Pochettino continue d’être un mystère au PSG. Surtout que Zinédine Zidane, libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid, est encore associé au club parisien.

Mauricio Pochettino toujours sous pression à Paris ?

Nommé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022 avec une année supplémentaire en option. Mais selon plusieurs rumeurs étrangères et locales, l’entraîneur argentin ne ferme aucune porte sur son avenir. Alors que son ancien club, Tottenham, est activement à la recherche d’un nouveau coach depuis le licenciement de José Mourinho, Pochettino réfléchit sérieusement à la possibilité de retourner à Londres.

Daniel Levy, le président des Spurs, serait même prêt à verser à son homologue parisien l’indemnité nécessaire au rapatriement de son ancien entraîneur. Avant le retour de Carlo Ancelotti, Pochettino avait été aussi annoncé dans les plans du Real Madrid pour la succession de Zinédine Zidane. Selon les informations du quotidien italien La Repubblica, l’ancien défenseur n'a pas encore écarté l'idée d'un départ du PSG cet été, quitte à rester sans club. « Il n'est plus heureux », assure le média transalpin, en précisant que le natif de Murphy est fatigué par « certaines guerres » au sein du club de la capitale et les « clans du vestiaire ». À Paris, les dirigeants parisiens préparent déjà l’avenir et surtout la succession de l’ex-coach de Southampton.

Pochettino remplacé par Zidane l’année prochaine ?

D’après les informations de nos confrères du site Le 10 Sport, l’agent de Zinédine Zidane, Alain Migliaccio, pousse pour une arrivée au PSG. L’agent de joueurs « dispose d’une oreille très attentive à Doha. Et le célèbre agent de joueur est un farouche défenseur d’une arrivée de Zidane à Paris. Depuis un an, les contacts réguliers témoignent de sa motivation. Et c’est une nouvelle fois lui qui fait l’intermédiaire avec les dirigeants qataris, ces dernières semaines. » L’entraîneur français n’exclut plus une étape « PSG » dans son parcours.

Surtout qu’il ne souhaite pas venir à la Juventus avec l’actuelle direction en place. À Doha, les hautes autorités du Paris Saint-Germain préparent déjà le terrain pour Zizou en cas de faux pas de Pochettino la saison prochaine, après avoir perdu le titre et échoué en demi-finale de la Ligue des Champions. « Un début de saison poussif lui sera certainement fatal. Et à un an de la Coupe du Monde au Qatar, Doha ne se fera certainement pas prier pour signer l’entraîneur le plus en vogue de la planète foot », conclut le média transalpin. Après son départ du Real Madrid, Zidane pourrait donc ne pas connaître l’année sabbatique qu’il espérait.