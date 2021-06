Euro 2020 : Des nouvelles tombent pour Hazard et De Bruyne

Publié par Timothée Jean le 29 juin 2021 à 03:30

Qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2020, la Belgique a perdu deux joueurs, Eden Hazard et Kevin De Bruyne, sur blessure face au Portugal. Présent en conférence de presse, le sélectionneur belge a donné les nouvelles de ses deux titulaires.

Euro 2020 : La Belgique inquiète pour Eden Hazard et De Bruyne

Dimanche, la Belgique a obtenu son ticket pour les quarts de finale de l’Euro 2020. Les Diables rouges ont en effet réussi à sortir le champion en titre en s’imposant (1-0) face au Portugal. Mais les Belges ne sont pas sortis indemnes de cette rencontre. Victime d'un tacle appuyé de Joao Palhinha, Kevin De Bruyne a été contraint d’abandonner ses coéquipiers juste après la pause. Le maître à jouer de la Belgique est resté quelques minutes au sol avant de céder sa place.

Capitaine de la sélection belge, Eden Hazard est lui aussi sorti sur blessure avant la fin de la rencontre. « Je verrai demain, mais je pense que j’ai un truc. Je me suis fait mal. Une petite douleur dans l’ischio. On va bien analyser la blessure, mais je ne sais pas si je serai absent pour le quart », a indiqué l’attaquant du Real Madrid à l’issue de la rencontre. Ces deux blessures à cette étape du tournoi européen inquiètent la Belgique.

Roberto Martinez rassure pour ses deux joueurs

Présent en conférence de presse ce lundi, Roberto Martinez a donné des nouvelles rassurantes concernant l’état de santé d’Eden Hazard et Kevin De Bruyne. « Il n’y a pas de dommages structurels majeurs. Ça veut dire que leur tournoi est toujours d’actualité et n’est pas fini pour eux », a rassuré le sélectionneur de la Belgique dans des propos rapportés par la RTBF.

Eden Hazard et Kevin De Bruyne ont passé des examens médicaux ce lundi et les premiers résultats sont plus ou moins rassurants. Roberto Martinez espère s’appuyer sur ces deux titulaires lors du quart de finale de l’Euro face à l’Italie prévu vendredi prochain à 21h. Par contre, la Belgique devra faire sans Simon Mignolet. Le gardien de but est forfait pour la suite de la compétition et a été remplacé par Thomas Kaminski.