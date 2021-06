ASSE Mercato : Une surprise en vue dans le dossier Hamouma ?

Publié par Ange A. le 29 juin 2021 à 09:00

Alors que son contrat à l’AS Saint-Étienne expire ce mercredi 30 juin, Romain Hamouma n’est pas encore fixé sur son avenir. Mais sa situation pourrait changer dans les prochaines heures comme le révèle But Football.

Vers un revirement pour Romain Hamouma

Pour le mercato estival, l’AS Saint-Étienne s’attend davantage à des départs qu’à des arrivées. Claude Puel espère signer un défenseur et un attaquant comme renforts cet été. Pour le reste, le coach de l’ASSE souhaite se séparer de quelques éléments cet été. Le technicien castrais entend notamment se débarrasser de quelques trentenaires pour faire de la place aux jeunes. Dans ce sens, il a déjà poussé pour les départs de Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet dont les contrats n’ont pas été reconduits. Ils seront donc libres de s’engager où ils le désirent. Également en fin de contrat, Romain Hamouma n’est pas encore fixé sur son sort. Alors que la tendance était à son départ, le polyvalent attaquant pourrait finalement rester dans le Forez.

Une offre de prolongation espérée par le clan Hamouma

Le média en ligne indique en effet que l’espoir reste de mise dans l’entourage de Romain Hamouma. Les proches de l’attaquant de 34 ans espèrent une offre de prolongation de l’AS Saint-Étienne une fois que le club sera passé devant la DNCG. Les dirigeants stéphanois doivent en effet se présenter devant le gendarme financier dans les prochains jours pour valider les comptes pour la saison 2021-2022. Une fois la situation financière du club au clair, le clan d’Hamouma espère une proposition des Verts. Jusqu’ici, le joueur n’a reçu aucune offre formelle de sa direction. Il ne s’est entretenu que verbalement avec ses dirigeants. Ce qui ouvre la voie à son départ de Saint-Étienne. Il ne manque pas d’ailleurs de prétendants puisque son profil intéresse Nice, Lorient, Strasbourg et des clubs à l’étranger.