PSG Mercato : Après l’Euro, Ronaldo prépare son arrivée à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 29 juin 2021 à 13:00

Éliminé de l’Euro 2020 avec le Portugal, Cristiano Ronaldo va désormais devoir prendre une décision quant à son avenir avec la Juventus de Turin. Selon la presse italienne, le PSG pourrait être la prochaine destination de l’attaquant portugais.

L’heure du choix a sonné pour Cristiano Ronaldo

« Je joue au haut niveau depuis 18 ans. Ça ne me "chatouille" plus. Si j'avais 18 ou 19 ans, peut-être que ça m'empêcherait de dormir. Mais là, à 36 ans... Ce qui viendra sera bon, que je reste ou pas, mais ce n'est pas important pour l'instant », déclarait Cristiano Ronaldo en conférence de presse. Si le quadruple Ballon d’Or voulait se concentrer sur l’Euro, c’est désormais l’heure du choix pour lui. La sélection portugaise ayant été sortie par la Belgique en huitième de finale de la compétition.

Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Manchester United, le buteur de 36 ans va faire son choix concernant la suite de sa carrière. Surtout qu’en Italie, le nouvel entraîneur de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri, a déjà fait savoir à sa direction qu’il ne compte pas sur le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

La tentation du PSG est forte pour Ronaldo

Sous contrat jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo pourrait donc quitter la Juventus de Turin durant ce mercato estival. Et ce mardi, les médias transalpins placent le Paris Saint-Germain en tête pour accueillir la star portugaise. En effet, selon les révélations du journal turinois La Stampa, Ronaldo est tenté par le PSG. L’ancien avant-centre de Manchester United pense que le club de la capitale possède tous les atouts, plus que la Vieille Dame, pour lui permettre de disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions et de la remporter.

« L’attaquant a toujours un contrat d’un an avec la Juventus et sait très bien que seul le PSG peut lui offrir ce salaire, en cas de départ de Mbappé, avec une opération sensationnelle qui combine terrain (gagner la Champions League) et marketing (Coupe du monde au Qatar en 2022). Jusqu’à présent, Ronaldo est resté silencieux sur le marché des transferts et son agent a gardé les cartes face cachée, même s’il n’a pas vraiment d’offre en main », explique le média italien. Du côté de Turin, les dirigeants se préparent au départ de CR7 puisqu’une offre considérable ne sera pas forcément refusée. Affaire à suivre…





