Equipe de France : Ça sent la fin pour Didier Deschamps ?

Suite à l’élimination de l’équipe de France en 8es de finale de l’Euro 2020, des doutes planent désormais sur l'avenir de Didier Deschamps. La défaite face à la Suisse résonne comme une possible fin de cycle pour le sélectionneur des Bleus.

Équipe de France : La démission de Didier Deschamps envisagée ?

Hier soir, au terme d’un match incroyable, l'équipe de France s'est finalement inclinée face à la Suisse aux tirs au but (3-3 a.p., 5-4 t.a.b). Les champions du monde ont été éliminés par la Nati dès les 8es de finale de l'Euro 2020. Cette défaite à cette étape de la compétition suscite déjà diverses spéculations sur l’avenir de Didier Deschamps. Les choix tactiques de l’entraîneur des Bleus, mais aussi sa gestion des troupes, sont critiqués.

Légende vivante au sein de l’équipe de France, tant pour son parcours de joueur que d'entraîneur, Didier Deschamps reçoit désormais des vagues de critiques à la suite de cette terrible débâcle. La prestation mitigée des Bleus semble donc ternir sa réputation et épuiser son crédit auprès des supporters exigeants, au point de pousser le sélectionneur vers la porte de sortie ? Jérôme Rothena répondu à la question.

Jérôme Rothen : "Deschamps n'est pas loin de lâcher"

L’ancien Parisien pressent la fin de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France et estime que son départ se fera sans heurt. « Là où je me dis qu’il n’est pas loin de démissionner, c’est dans toute l’approche de la compétition, comment il a géré ses joueurs, même tactiquement, je trouve qu’il y a quelque chose qui s’est cassé. Est-ce qu’il aura la force de se réinventer et de se dire : "je vais accepter cet échec ?" Il n’aime pas perdre à un point de malade et il va avoir du mal à s’en remettre. Mais s’il arrive à se dire : "il y a un petit rayon de ciel et j’ai les armes pour emmener l’équipe de France de nouveau à la gagne", il ne lâchera pas. Mais là, à mon avis, il n’est pas loin de lâcher. Ça fait bientôt dix ans qu’il est sélectionneur. Sur l’état d’esprit, et c’est fondamental pour Didier Deschamps, je pense qu’il a été extrêmement déçu de ce que les joueurs lui ont renvoyé », a expliqué Jérôme Rothen sur RMC Sport.

Mais en cas de départ de Didier Deschamps, qui sera son successeur sur le banc de l'équipe de France. Le nom de Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, est régulièrement associé à la sélection nationale.





