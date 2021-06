PSG Mercato : Le Real Madrid tient un accord pour Raphaël Varane

Publié par JEAN-LUC D le 29 juin 2021 à 18:30

Raphaël Varane va-t-il suivre les traces de Sergio Ramos et quitter le Real Madrid cet été ? Placé dans le viseur du PSG et de Manchester United, le défenseur central français ferait déjà l’objet d’un accord entre le club madrilène et l’un de ses courtisans.

L’heure du choix a sonné pour Raphaël Varane

« Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir, je suis concentré sur la sélection, sur cet Euro, c'est normal et logique de poser la question et pour ma part c'est normal et logique de me concentrer sur les échéances à venir. On est tous des êtres humains. On peut y penser. Pour ce qui est de mon cas personnel, je suis focalisé sur les objectifs qu'on a en équipe de France, ce n'est pas un sujet que je vais aborder tous les jours dans ma chambre à Clairefontaine. Je suis focalisé sur mon objectif, et ce n'est pas le moment d'en discuter. Si je dois en parler, ce sera directement avec les personnes concernées », déclarait Raphaël Varane à Clairefontaine avant le début de l’Euro.

Alors que la compétition s’est arrêtée en huitièmes de finale pour les Bleus, l’international français va dès à présent se pencher sur son avenir et clarifier les choses avec le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain et Manchester United étant d’ores et déjà positionnés pour racheter sa dernière année de contrat avec les Merengues. Mais d’après les dernières nouvelles en provenance d’Espagne, le sort du joueur de 28 ans serait déjà scellé.

Raphaël Varane vers un transfert à Manchester United ?

« Nous n'avons pas encore parlé avec lui. Il est à l'Euro. Il lui reste un an de contrat et nous n'avons pas reçu d'offre pour Varane. C'est un gentleman, s'il veut rester il restera, sinon il partira », a récemment avoué Florentino Pérez, le président du Real Madrid, au micro de la Onda Cero, à propos de Varane. Ce mardi, Pipi Estrada a lâché une petite bombe sur l’avenir de l’ancien défenseur du RC Lens. En effet, le journaliste espagnol assure que malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, le coéquipier de Karim Benzema ne reviendra pas en Ligue 1.

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Pipi Estrada a publiquement annoncé que le Real Madrid a un accord total avec Manchester United pour le transfert du natif de Lille. Cependant, un autre journaliste présent lors de la même émission précise que Varane n’a pas encore décidé s’il quittait le Real ou non cet été. Les Merengues, les Parisiens et les Red Devils vont patienter et attendre la prise de parole officielle du principal concerné pour être définitivement fixés dans ce dossier.





