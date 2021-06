Stade Rennais : Ligue 1, Genesio fixe l’objectif de la saison

Publié par ALEXIS le 30 juin 2021 à 01:05

C’est la reprise au Stade Rennais depuis mardi 29 juin. L’équipe de Bruno Genesio était à la Piverdière pour démarrer la préparation de la nouvelle saison. À cette occasion, le coach du club breton a fixé l’objectif pour 2021-2022.

Stade Rennais : Genesio veut « faire mieux que la saison passée »

Dès le premier jour de la reprise des entraînements du Stade Rennais, ce mardi, Bruno Genesio a fixé le cap pour son équipe. Il a dévoilé l’objectif du nouvel exercice sans attendre le début du championnat en août. « Quel cap vous fixez-vous ? Je pense que le Stade Rennais se doit d'être ambitieux et être ambitieux, c'est faire mieux que la saison passée », a répondu le coach du SRFC. Le Stade Rennais a terminé à la 6e place de Ligue 1 la saison dernière et est qualifié pour disputer la prochaine édition de la Ligue Europa. « Je crois qu'on a les moyens d'aller titiller les cinq équipes qui étaient devant nous (à l’issue du championnat dernier, ndlr) », a déclaré Bruno Genesio (54 ans).

Camavinga à la reprise, le coach du SRFC s'en réjouit

Annoncé en instance de transfert, Eduardo Camavinga (18 ans) était présent pour les tests médicaux et physiques avant les entraînements proprement dits. De quoi réjouir l’entraîneur des Rouge et Noir. Ce dernier a toujours souhaité avoir le milieu de terrain Tricolore dans son équipe pour une saison encore au moins. « Aujourd'hui, tous les joueurs qui ont repris sont sous contrat et joueurs du Stade Rennais, donc je ferai avec Camavinga », a-t-il lâché. « Maintenant, on sait qu'il est dans une situation où il ne reste qu'un an de contrat à Rennes, et on a déjà plusieurs fois souligné qu'on ne peut pas se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui », a commenté Bruno Genesio pour finir.





