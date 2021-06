PSG Mercato : Le Stade Rennais fait une annonce pour Camavinga

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2021 à 23:00

Sous contrat jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga ne veut pas prolonger avec le Stade Rennais. Le milieu de terrain rennais va donc partir cet été. Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, a fait le point sur la situation du joueur de 18 ans, annoncé en négociations avec le PSG et Manchester United.

Camavinga négocie avec Manchester United, mais rêve du PSG

« Avec Eduardo, la situation est toujours la même. Je connais Jonathan Barnett (son représentant) depuis un certain temps, on a des appels tous les 15 jours à peu près, donc maintenant que le Championnat est terminé, on va s'asseoir avec Eduardo, avec Jonathan Barnett, voir ce qu'on peut faire. Si Eduardo peut faire une saison de plus à Rennes, on ne va pas s'en priver. S'il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ, c'est évident. Après, la priorité, c'est la prolongation. »

Lors du bilan traditionnel de fin de saison, Nicolas Holveck avait déjà annoncé la couleur pour l’avenir de Camavinga le mois dernier : soit il prolonge ou il sera vendu cet été. Et d’après RMC Sport, le jeune international français a fait le choix du changement d’air. D’ailleurs, la radio métropolitaine révèle que les représentants du natif de Miconje doivent rencontrer les dirigeants de Manchester United afin d’évoquer un transfert cet été. Toutefois, le principal concerné ne rêve que d’une chose : rejoindre le Paris SG. Sauf que rien n’est encore fait dans ce dossier.

Aucune offre du PSG ni de Man United pour Camavinga

Dans une interview accordée à TV Rennes ce lundi, Florian Maurice s’est prononcé sur les dossiers brûlants du SRFC. Le directeur sportif rennais assure qu’à ce jour, il n’a encore reçu aucune offre ni du Paris Saint-Germain ni de Manchester United. « Aucune offre n'a été reçue ni du PSG ni de Manchester United pour Eduardo Camavinga », a assuré Florian Maurice dans des propos rapportés par RMC Sport. « Ce qui est sûr c'est qu'Eduardo sera là demain mardi pour la reprise. On reste calme par rapport à sa situation. Je sais qu'il ne souhaite pas, pour le club, partir libre », assure le dirigeant rennais.

Affaire à suivre donc pour le PSG, Manchester United et le joueur lui-même.