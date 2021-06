Premier League Mercato : Réaction de Vieira pour Crystal Palace

Publié par ALEXIS le 30 juin 2021 à 04:05

Selon les informations du Sky Sport, Patrick Vieira est quasiment le nouveau manager de Crystal Palace. Interrogé par beIN Sports, le technicien français n’a pas confirmé son arrivée sur le banc de touche des Eagles.

Crystal Palace : Vieira, « tant que rien n'est signé, tout peut arriver »

Patrick Vieira n’est pas encore le nouvel entraîneur de Crystal Palace contrairement à l’affirmation du média anglais. Il n’y a pas de doute que l’ancien coach de l’OGC Nice est intéressé par le poste de Roy Hodgson. Il est également certain qu’il a donné son accord aux dirigeants du club londonien, mais la signature du coach de 45 ans n’est pas encore actée. De ce fait, il préfère rester très prudent. « Il en est qu'il faut toujours rester vigilant par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on peut dire, parce que tant que rien n'est signé, tout peut arriver », a expliqué Patrick Vieira sur le média, en souriant.

En attendant la probable signature officielle de Patrick Vieira, son ancien entraîneur à Arsenal, Arsène Wenger est impatient de le voir rebondir en Premier League après son expérience en Major League Soccer (MLS) et en Ligue 1, avec le Gym. « Il serait une super recrue pour Crystal Palace. Il a tellement marqué la Premier League sur le terrain, que j'aimerais aussi qu'il la marque sur le bord du terrain », a déclaré Wenger sur le même plateau de beIN, aux côtés de Vieira.

Expérience acquise à City, New York et l'OGC Nice

Patrick Vieira a fait son apprentissage à Manchester City, son dernier club. Il a eu en charge les U21 des Citizens entre 2013 et 2015, avant de rejoindre New York City FC en MLS, en novembre 2015. Il a débarqué à l'OGC Nice en Ligue 1, le 11 juin 2018. Il a été démis de ses fonctions le 4 décembre 2020, au bout de deux saisons et demie. Son bilan chez les Aiglons : 35 victoires, 21 nuls et 23 défaites, en 89 matchs dirigés à la tête du club de la Côte d'Azur.





-