Toulouse FC Mercato : OM, LOSC, le choix d'Amine Adli dévoilé

Publié par Ange A. le 30 juin 2021 à 06:30

Meilleur joueur de Ligue 2 la saison écoulée, Amine Adli suscite a convoitise de clubs de l’élite et à l’étranger. Le milieu du Toulouse FC A déjà tranché pour son avenir.

Toulouse FC : Un prétendant européen recalé par Amine Adli

Encore sous contrat avec le Toulouse FC jusqu’en 2022, Amine Adli n’ira pas au bout de son bail avec les Violets. Auteur de 8 buts et autant de passes décisives lors du dernier exercice, le milieu offensif a été désigné meilleur joueur de Ligue 2. À un an de l’expiration de son contrat, son nom est associé à bon nombre d’écuries de l’élite et à l’étranger. Outre le Milan AC, un club allemand aurait notamment approché le crack de 21 ans. La Dépêche du Midi révèle en effet des discussions entre Wolsfburg et le jeune Toulousain. Mais comme l’indique le portail pro-toulousain LesViolets.Com, l’offre du 4e de Bundesliga « aurait été poliment déclinée par le Pitchoun ». Lequel aurait déjà tranché pour son avenir.

Le choix d’Adli pour son futur

Le média en ligne croit savoir qu’Amine Adli est bien ouvert à un départ du Toulouse FC. Mais pour le milieu offensif, il n’est pas encore question de vivre une première expérience à l’étranger. Il souhaite d’abord s’aguerrir en Ligue 1 avant de partir à l’aventure à l’étranger. Une nouvelle qui doit notamment ravir l’Olympique de Marseille, prétendant de longue date d’Adli. Mais l’OM doit désormais composer avec la concurrence du Lille OSC, nouveau champion de France. Comme l’avait révélé Damien Comolli, le président du Téfécé, aucune offre n’a encore été formulée pour son prodige. Le feuilleton Adli est donc encore loin de son épilogue.





