PSG Mercato : Leonardo tente un gros coup à 20M€ à Barcelone !

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 10:30

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo entendent bien poursuivre leurs efforts afin d’améliorer l’équipe du PSG. Aux dernières nouvelles, les dirigeants visent un indésirable du côté de Barcelone.

Mercato PSG : Leonardo sur les traces d’un milieu de terrain du Barça

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool, le Paris Saint-Germain souhaite encore renforcer son milieu de terrain. Et d’après les informations du journal le Mundo Deportivo, Leonardo a des vues sur Miralem Pjanic. En plus de Manuel Locatelli, international italien né en 1998 à Lecco et évoluant au poste de milieu de terrain à l'US Sassuolo, le directeur sportif du club parisien est également intéressé par le profil du joueur du FC Barcelone.

Échangé entre la Juventus de Turin et le club barcelonais dans une opération à 60 millions d’euros, par le Brésilien Arthur Melo, l’international bosnien n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif des Blaugranas. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le milieu de 31 ans va donc changer d’air cet été. Joan Laporta, le nouveau président du Barça, souhaitant réduire significativement sa masse salariale. La direction du FC Barcelone ne s’opposera donc pas au départ de Pjanic en cas d’offre atteignant les 20 millions d’euros. Mais rien n’est encore joué pour le PSG dans ce dossier.

Miralem Pjanic veut retourner à la Juve, mais...

Selon les renseignements recueillis par Calciomercato.it, Miralem Pjanic accorde sa priorité à un retour à la Juventus de Turin, douze mois seulement après son départ de la Serie A. Cependant, le média italien indique que pour des problèmes « bureaucratiques », l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne retournera pas à Turin cet été. Calcio Mercato estime que Pjanic a plus de chance de débarquer au Paris Saint-Germain d’ici le 31 août, date de fermeture du mercato estival. Toutefois, Leonardo devrait compter sur la concurrence de Chelsea. L’entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, apprécie le natif de Tuzla et voulait d’ailleurs le recruter lorsqu’il occupait le banc du PSG.





-