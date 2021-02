Barça Mercato : Miralem Pjanic accentue la pression sur Messi

Publié le 15 février 2021 à 01:45

L’avenir de Lionel Messi inquiète à Barcelone. Coéquipier de l’Argentin au Barça, Miralem Pjanic s’est prononcé sur la situation de son capitaine dont le contrat actuel expire en juin.

Vers un départ de Lionel Messi du Barça cet été ?

Proche de quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi avait fait le choix de rester une saison de plus en Catalogne. Sauf qu’entre temps, sa situation ne s’est toujours pas améliorée avec le Barça, son club de toujours. L’attaquant argentin est en fin de contrat et semble peu enclin à prolonger avec les Blaugranas. Alors que son avenir est dans le flou en Catalogne, La Pulga est annoncée sur les tablettes du Paris Saint-Germain et Manchester City. Ces deux prétendants s’activent en coulisses pour réaliser le coup du siècle à zéro euro l’été prochain. Seulement, Miralem Pjanic garde espoir pour le sextuple Ballon d’Or. Il espère pouvoir continuer à évoluer à ses côtés au-delà du mois de juin.

Pjanic optimiste pour la prolongation de la Pulga

Pour le milieu de terrain bosnien, Lionel Messi se sent bien à Barcelone et est actuellement focus sur sa saison. « En ce moment, il est focalisé sur sa saison. Leo sait très bien ce qui est mieux pour lui. Si tu perds Leo, tu perds beaucoup. C’est un joueur unique dans le monde », a confié l’ancien de la Juventus au micro de Téléfoot. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision finale du capitaine du FC Barcelone. Celui-ci avait déjà confié qu’il n’était pas pour le moment préoccupé par son avenir. Bien qu’il ne s’interdise rien pour son futur, il souhaite d’abord réalisé un bel exercice avec les Blaugranas. Il compte d’ailleurs 19 réalisations et 8 offrandes en 28 apparitions cette saison. Toujours en lice en Coupe et en C1, le Barça pointe à la 3e place de Liga.













Par Ange A.