OM Mercato : Marseille vers un échec colossal au milieu

Publié par Timothée Jean le 17 juin 2022 à 20:46

OM Mercato : En quête de renfort cet été, l’Olympique de Marseille devrait tirer un trait sur une piste colossale au milieu de terrain.

OM Mercato : Marseille devancé pour Miralem Pjanic

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille compte profiter du mercato estival pour renforcer ses lignes. Le président marseillais, Pablo Longoria, et ses équipes multiplient déjà les pistes sur le marché des transferts pour attirer de nouvelles recrues. Et si les noms d’Axel Witsel ou encore Clément Lenglet circulent avec insistance dans la cité phocéenne, la direction de l’ OM s'intéresserait également au profil de Miralem Pjanic.

Le milieu de terrain bosnien n’est pas vraiment désiré du côté du FC Barcelone. Prêté la saison dernière au Besiktas, le joueur de 32 ans devrait aller voir ailleurs dans les semaines à venir. D’autant plus que les dirigeants du Barça envisageraient de se débarrasser de lui le plus rapidement possible. L’ OM pourrait ainsi user de ses bonnes relations avec les Catalans pour boucler sa signature. Seulement, Miralem Pjanic a très peu de chance d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Car selon les informations du journal Sport, son départ se travaille plus du côté de l’Italie qu’en France. La source explique que l’ancien meneur de jeu de la Juventus serait même proche de rejoindre un club italien, dont l’identité n’a pas encore fuité.

OM Mercato : D’autres joueurs du Barça visés par Marseille

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec le FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait retourner en Série A dès cet été, un championnat qu’il connait bien pour avoir évolué à l’AS Rome puis à la Juventus Turin.En tout cas, la direction de l’Olympique de Marseille devrait se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son entrejeu lors de cette fenêtre de transfert. Toutefois, Miralem Pjanic n’est pas le seul joueur du FC Barcelone suivi de près par l’ OM. Nicolas Gonzalez et Clément Lenglet sont également annoncés à Marseille cet été. Ainsi, la direction marseillaise semble bien déterminée à faire ses courses du côté de la Catalogne.