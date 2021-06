ASSE Mercato : L'absence d'Hamouma à la reprise inquiète

Publié par ALEXIS le 30 juin 2021 à 15:31

Le contrat de Romain Hamouma à l’ ASSE a officiellement pris fin ce mercredi 30 juin. Il est donc libre de s’engager avec le club de son choix. Évoquant la situation de l’attaquant de 34 ans, le journaliste Denis Balbir estime que ce n’est pas bon signe pour les Verts, surtout qu’il était absent lors de la reprise lundi.

ASSE : Balbir, « le départ d'Hamouma me laisserait un goût amer »

En fin, de contrat à l’ ASSE, Romain Hamouma n’a pas repris le chemin du centre sportif Robert-Herbin le lundi 28 juin. Il était absent à la rentrée sportive des Stéphanois. Dans son analyse sur la situation de l’attaquant de l’AS Saint-Étienne, Denis Balbir s’est montré inquiet. « Pour moi, le seul vrai point noir de cette reprise, c’est l’absence de Romain Hamouma à l’entraînement. C’est clairement le cas le plus épineux », a-t-il fait remarquer pour But Football Club, dont il est consultant. « Son départ, s’il se confirme, me laisserait vraiment un goût amer. Autant on peut comprendre les autres départs. Autant j’ai vraiment du mal avec celui-là », a expliqué le journaliste supporter de l’ ASSE.

Faire un effort pour garder Romain Hamouma ?

Romain Hamouma a été l’un des joueurs décisifs des Verts la saison dernière. Il a marqué 6 buts et offert une passe décisive en 29 matchs disputés, juste derrière Wahbi Khazri et Denis Bouanga, auteurs de 7 buts chacun. Claude Puel avait en effet confirmé des négociations pour prolonger son bail, mais elles étaient bloquées depuis, en raison des divergences sur la proposition de l' ASSE. Denis Bouanga souhaitait pourtant voir son contrat prolonger.

« Ce serait un énorme gâchis, une lourde perte. […] Il aurait quand même fallu faire un effort pour Romain Hamouma. Il a un apport technique et footballistique comme il y en a peu chez les joueurs français de Ligue 1. […]. Vu tout ce qu’il a donné (malgré les blessures), je suis triste que Saint-Étienne ne soit pas allé plus loin dans sa proposition. C’était quelqu’un d’investi et qui avait vraiment la volonté de rester… », a souligné le confrère pour la source, en exclusivité.





