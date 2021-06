Barça Mercato : Le contrat de Messi se termine aujourd'hui

Publié par Thomas le 30 juin 2021 à 13:31

​Le Barça espère un appel de Lionel Messi aujourd'hui pour valider sa prolongation de contrat et annoncer sa continuité au club catalan. L’aventure à Barcelone prendra-t-elle fin ou non pour Messi à Barcelone ? Le club n’attend qu’une chose : la réponse de l’Argentin, qui, en pleine Copa América avec son pays doit dans les prochaines heures se prononcer quant à son futur et à une éventuelle prolongation au Barça. Ce 30 juin, se clôt son attachement au FC Barcelone, bien qu’officiellement, le capitaine argentin est libre sur le marché des transferts depuis maintenant six mois, quand légalement des négociations peuvent être entamées par un club avec un joueur.

Messi au Barça : Veut-il toujours partir ?

On se souvient de l’été 2020, où la pulga avait notifié à son entourage et à la presse ses envies de quitter le FC Barcelone. Son club formateur avait alors tout fait pour le conserver, avec succès, puisque Messi était resté une année supplémentaire, inaugurant ainsi la dernière année de son contrat. Si la tendance quant à un renouvellement de l’argentin est plus positive pour le club par rapport à il y a un an, le Barça a réalisé cette année une saison terne avec un seul trophée mineur remporté, la Copa del Rey, des résultats bien trop irréguliers et une élimination précoce en Ligue des Champions contre le Paris Saint Germain en 8es de finale.

L’argentin difficile à acheter pour les prétendants

Le club blaugrana, en signant Sergio Agüero cet été, a marqué des points dans l’optique de conserver sa star. Pour rappel, Agüero et Messi sont des amis de longues dates. Messi est même le parrain du fils de l’ex-joueur de Manchester City. Au-delà des bons indicateurs présents à Barcelone qui ferait prolonger Lionel Messi, il ne faut pas oublier que le sextuple ballon d’or a un coût que très peu de clubs européens peuvent assurer, notamment après une pandémie qui a endommagé économiquement le monde du football.





-