PSG Mercato : Énorme coup de théâtre dans le dossier Ronaldo ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 16:01

Annoncé sur le départ du côté de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo intéresse toujours le PSG qui est prêt à l’accueillir durant ce mercato estival. Mais selon la presse italienne, ce dossier pourrait finalement réserver une grosse surprise dans son dénouement.

Mercato PSG : Cristiano Ronaldo veut quitter la Juve

Il y a quelques semaines, le journal espagnol Marca a annoncé que Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus de Turin durant le mercato. Avec le retour de Massimiliano Allegri sur le banc, la star portugaise veut changer d’air et aimerait profiter de sa situation contractuelle pour partir. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien attaquant du Real Madrid envisageait un retour à Madrid, mais Florentino Pérez a catégoriquement fermé la porte. Même son de cloche du côté de Manchester United où l’arrivée prochaine de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund ruine les espoirs d’un retour de Ronaldo à Old Trafford.

Selon le média madrilène, le Paris Saint-Germain a donc la voie dégagée pour récupérer le quadruple Ballon d’Or. D’ailleurs, l’international portugais de 36 ans est lui aussi enchanté à l’idée de rejoindre le PSG, un club plus proche d’un sacre en Ligue des Champions que la Vieille Dame selon lui. Courtisan de longue date de CR7, le Paris-Saint-Germain garde un oeil sur sa situation. Et en cas de départ confirmé, le coéquipier d’Adrien Rabiot a de grandes chances de rebondir à Paris la saison prochaine. Surtout que la direction de la Juve ne réclame que 30 millions d’euros pour le laisser partir et que les dirigeants parisiens sont enclins à inclure Mauro Icardi dans la transaction. Mais l’affaire est encore loin d’être bouclée pour le vice-champion de France.

Cristiano Ronaldo vers une prolongation avec la Juventus ?

En effet, ce mercredi, le média TVI révèle que CristianoRonaldo pourrait finalement prolonger son aventure avec la Juventus de Turin. La source italienne explique que l’énorme salaire de 30 millions d’euros annuels de l’ex-Madrilène ne rend pas facile les négociations entre son agent Jorge Mendes et les clubs intéressés. Le représentant du natif de Funchal discute donc avec la direction turinoise sur les contours d’un nouveau contrat, mais avec un salaire revu à la baisse, ou la possibilité d'étaler la rémunération sur deux saisons, afin de soulager les finances du club sérieusement touchées par la pandémie de Covid-19. Le PSG pourrait donc connaître un nouvelle échec avec Ronaldo.





