EDF : Deschamps continuera à la tête des Bleus pour la CDM 2022

Publié par Thomas le 30 juin 2021 à 18:31

Selon le journal L'Équipe, Didier Deschamps devrait continuer à entraîner l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le quotidien sportif français assure que le sélectionneur conservera son poste malgré la défaite contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2020, lundi.

Didier Deschamps pointé du doigt après la défaite française

La terrible élimination des Bleus face à la Suisse lundi à l'Euro 2020 a laissé de grandes séquelles sur le groupe français, tombé de très haut après une victoire en Coupe du Monde trois ans plus tôt. Si sur le papier l’effectif de Didier Deschamps avait tout pour réussir, notamment avec le retour de Karim Benzema en attaque, après cinq ans et demi d’absence, dans la pratique, les Bleus ont fortement déçu. Hormis contre l’Allemagne lors du premier match de groupe, l’équipe de France a été méconnaissable, avec un match nul contre la Hongrie, et une défaite contre la Suisse, deux adversaires largement à leur portée.

Si la première place obtenue à la fin des phases de poules éclipse partiellement le mauvais rendement de l’équipe de France, sa défaite contre les suisses en huitième de finale a remis en cause le poste d’entraîneur de Didier Deschamps. Ses choix tactiques plus que controversés lors de la rencontre sont pointés du doigt par une partie des supporters et des spécialistes, comme José Mourinho, qui s’en est pris aux changements du sélectionneur en fin de rencontre.

Le sélectionneur continuera jusqu'au Mondial 2022

Zinédine Zidane était préssenti pour reprendre l'équipe de France. Depuis lundi, Didier Deschamps est dans la tourmente et son avenir semblait plus qu’incertain. Mais selon toute vraisemblance, après plusieurs rumeurs de démission, l’entraîneur de 52 ans continuera à la tête de l’équipe de France jusqu’à la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera au Qatar. Après cette échéance, Noël le Graët devrait très certainement procéder à une succession d’entraîneur. Zinédine Zidane avait été mentionné à maintes reprises comme le possible successeur de Deschamps en sélection, la succession ne sera donc pas effective jusqu’au Mondial au moins.





