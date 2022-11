Equipe de France : Le terrible coup dur pour Karim Benzema !

Publié par Ange A. le 19 novembre 2022 à 23:38

La sentence est tombée pour Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid a été victime d’une blessure à l’entraînement samedi avec les Bleus.

Terrible coup dur pour les Bleus. Après Ngolo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, l’équipe de France enregistre un nouveau forfait de taille à quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du monde. Touché à l’entraînement samedi, Karim Benzema va de nouveau rater la Coupe du monde. L’avant-centre du Real Madrid a été victime d’une nouvelle blessure à la cuisse gauche. Il a passé des examens dans la foulée. Lesquels ont révélé une déchirure. Cette blessure va priver le dernier Ballon d’Or d’un nouveau Mondial. Une information confirmée par RMC Sport qui révèle que le buteur de 35 ans est sorti de la clinique Aspetar en boitant avec une mine déconcertante.

Equipe de France : Karim Benzema forfait, l’hécatombe se poursuit

Il faut dire que la participation de Karim Benzema pour le premier match de l’équipe de France était déjà incertaine. L’attaquant vedette du Real Madrid traînait une gêne aux ischio-jambiers. Il avait d’ailleurs raté les quatre derniers matchs de Liga des Merengues avant de rejoindre les Bleus. Son absence est un énorme coup dur pour les champions du monde en titre. Surtout que l’ancien Lyonnais réalise un bon début de saison quoique miné par les pépins physiques. Il compte six réalisations et une passe en 12 matchs sur la campagne en cours. L’ancien Gone espérait soulever le dernier trophée qui manque à sa besace en prenant part à ce Mondial qatari. Il n’en sera rien au final.

Reste maintenant à savoir qui Didier Deschamps va convoquer pour compenser l’absence de Benzema. Après avoir fait appel aux services de Kolo Muani et Marcus Thuram, le sélectionneur national pourrait cette fois piocher en Ligue 1. Les noms de Wissam Ben Yedder et Martin Terrier circulent.