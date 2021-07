LOSC Mercato : Zeki Celik, une piste se referme en Premier League

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2021 à 13:31

Compté parmi les joueurs transférables du LOSC pendant ce mercato estival, Zeki Celik est sur les tablettes d’Arsenal, mais aussi de Tottenham. Les deux clubs londoniens sont intéressés par le profil du défenseur lillois. Mais l’un a finalement trouvé une solution alternative, abandonnant ainsi la piste lilloise.

LOSC : Arsenal recrute Tavares et referme la piste Zeki Celik

Zeki Celik a été brillant avec le LOSC, sacré champion de France 2021. Il a été parmi les joueurs clés de Christophe Galtier la saison dernière. Et grâce à ses performances, il a séduit Arsenal et Tottenham en Premier League. Mais la piste menant l’arrière droit vers l’équipe de Mikel Arteta s’est refermée. Le n°2 de Lille OSC ne jouera donc pas sous le maillot Rouge et Blanc. Et pour cause, le manager d’Arsenal a recruté Nuno Tavares (21 ans) au Benfica Lisbonne (Pourtugal). La signature du polyvalent défenseur portugais a été officialisée mercredi. Le club basé à l’Emirates Stadium a même fait une bonne affaire dans l’opération, car il a transféré le joueur de Benfica pour environ 10 M€ bonus compris. Or, le LOSC exigeait un peu plus que ce montant pour Zeki Celik.

20 M€ pour le défenseur turc de Lille OSC ?

Le Turc de 24 ans reste cependant toujours sur le marché des transferts. Il est l’une des potentielles grosses ventes du club nordiste, obligé de vendre pour renflouer ses comptes. Il vaut 20 M€ selon Transfermarkt. Pour rappel, les Dogues l’ont recruté 2,5 M€ à Istanbulspor en juillet 2018. La saison dernière, Zeki Celik a fait 29 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire 28 fois. Il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives en championnat. L'International turc (23 sélections) avait aussi joué 4 matchs en phase de groupe de la Ligue Europa, pour un but inscrit.





-