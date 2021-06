OM Mercato : Konrad de la Fuente se montre très ambitieux

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2021 à 23:01

Formé au FC Barcelone, Konrad de la Fuente a rejoint l’ OM lors de ce mercato estival. Le nouvel attaquant marseillais s’est exprimé sur sa signature ainsi que ses ambitions au club phocéen.

OM Mercato : Konrad de la Fuente voit grand

Konrad de la Fuente est désormais un joueur de l'OM. La pépite du FC Barcelone est arrivé dans à Marseille en début de semaine. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club phocéen a annoncé le transfert du joueur barceolais en ces mots : « L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club espagnol, FC Barcelone, pour le joueur Konrad de la Fuente. Après le succès de sa visite médicale, il s’est engagé pour 4 ans. Il est la première recrue olympienne de ce mercato estival ».

Le joueur de 19 ans est la première recrue estivale de l'Olympique de Marseille en attendant l’officialisation du transfert de Gerson. D’ailleurs, Konrad de la Fuente n’a pas caché sa joie de rejoindre le club phocéen et a hâte d’évoluer sous ses nouvelles couleurs. « Je suis heureux d’avoir rejoint le club et d’avoir eu l'opportunité. J’espère être à la hauteur. J’ai hâte de jouer, je sais que l’OM est l’un des plus grands clubs français et d’Europe qui sait donner sa chance aux jeunes joueurs. Je connais son histoire et j’espère pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs. Beaucoup de grands joueurs ont fait leur début à l’OM. J’espère suivre leur trace », a confié le néo-marseillais.

Konrad de la Fuente veut imiter Franck Ribéry

Concernant les légendes de l’Olympique de Marseille, Konrad de la Fuente s’est déjà épris d’admiration pour Franck Ribéry au point de vouloir lui ressembler. « Didier Drogba, Samir Nasri, Franck Ribéry et bien sûr Dimitri Payet, je suis très excité de revêtir le même maillot. Depuis tout petit, j’essaie de jouer comme eux, dans les duels en un contre un, les passes. Franck Ribery est l’un de mes joueurs préférés », a-t-il ajouté.





