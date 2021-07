ASSE Mercato : Romeyer nomme un président exécutif à Sainté

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2021 à 23:01

Comme promis, Roland Romeyer, copropriétaire de l’ ASSE, a livré l’information qu’il avait prévu lâcher le 1er juillet 2021. Il a nommé Jean-François Soucasse au poste de président exécutif du club.

ASSE : Romeyer nomme Soucasse président exécutif

Roland Romeyer avait promis passer la main après 17 ans à la présidence de l’ASSE. « Au 1er juillet, il y aura du nouveau », avait-il confié à RMC, tout en prévoyant de « transmettre le flambeau dans de bonnes conditions ». En attendant la vente du club à de nouveaux investisseurs capables de lui faire franchir un palier, le président du directoire de l’AS Saint-Étienne a pris du recul. Dans un communiqué officiel publié sur le site internet des Verts, il informe de ce qu'il a nommé Jean-François Soucasse au poste de président exécutif du club stéphanois. « En termes d’organisation, et comme il s’y était engagé, Roland Romeyer, président du Directoire, a décidé de nommer Jean-François Soucasse, président exécutif », indique l’ ASSE dans son communiqué.

Les attributions du nouveau président de l'AS Saint-Étienne

Quelles sont les attributions du nouveau patron exécutif des Verts ? « Jean-François Soucasse pilotera la gestion opérationnelle et stratégique du club, avec l’appui de ses équipes et en collaboration avec Claude Puel, Manager général en charge du projet sportif. Cela, dans le cadre des pouvoirs élargis qui lui sont conférés et le respect des prérogatives des actionnaires », a précisé la direction de Sainté. Pour rappel, cela fait plusieurs mois que Roland Romeyer a annoncé son retrait de la gestion quotidienne de l' ASSE. Il n'avait cependant pas osé le faire, prétextant que le moment n'était pas opportun.

Ainsi, Frédéric Paquet (janvier 2018 à juillet 2019) et Xavier Thuilot (octobre 2019 à janvier 2020) avaient précédé Jean-François Soucasse à la direction générale du club. Il faut noter que Romeyer a déclaré récemment qu'il ne partirait jamais définitivement de l' ASSE. « Je garderai des actions jusqu'à ma mort. Je serai là (même après la cession du club, ndlr) […], parce que je tiens à ce que le club réalise des résultats comme il se doit », avait-il prévenu en mai dernier.





