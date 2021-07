PSG Mercato : L’inter confirme le transfert de Hakimi au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2021 à 01:30

Achraf Hakimi va s’engager avec le PSG. Le directeur sportif de l’Inter Milan a lui-même fait la déclaration d’une arrivée prochaine du joueur au club Parisien.

Mercato PSG : Accord confirmé pour Achraf Hakimi

Engagé par l’Inter à son arrivée du Real Madrid l’été dernier, contre un chèque de 45 millions d’euros, Achraf Hakimi va très bientôt quitter l’Inter Milan pour le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources concordantes, Leonardo, le directeur sportif de l’équipe parisienne est parvenu à un accord avec son homologue de l’Inter Milan pour le transfert de l’international marocain. Le latéral droit de 22 ans va s’engager avec le PSG pour 70 millions d’euros, bonus compris, et un contrat de cinq ans assorti d’un salaire de 8 millions d’euros par saison plus deux millions de bonus. Une tendance confirmée ce jeudi par la direction du club italien.

Marotta : « La vente de Hakimi est dans sa phase finale »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Achraf Hakimi s’apprête à faire ses adieux à l’Inter Milan. L’ancien défenseur du Borussia Dortmund va s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Les deux clubs ont trouvé un accord et le transfert du natif de Madrid va être finalisé dans les prochaines 24 heures, selon Beppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter Milan.

« La vente d'Hakimi est dans sa phase finale. Cela devrait être conclu dans les 24 prochaines heures. C’est un transfert douloureux pour nous, mais en tant qu’administrateur, je dois mettre en oeuvre les directives du club pour garantir la pérennité de l’Inter. Nous ne souhaitons pas vendre d'autres joueurs, nous respirerons mieux quand Hakimi sera au PSG », a déclaré le dirigeant des Nerazzurri avant d’ajouter : « à moins que certains ne manifestent l’envie de s’en aller. »

Après cette déclaration du patron du recrutement de l’Inter, Hakimi devrait bientôt arriver à Paris pour y passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le Lion de l’Atlas va être la troisième recrue des Rouges et Bleus ce mercato estival.





