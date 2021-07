PSG Mercato : Ramos arrive, un cadre vers un départ surprenant ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2021 à 16:31

Hier, RMC Sport a annoncé que le PSG et Sergio Ramos ont trouvé un accord total sur la base d’un contrat de deux ans. Mais en interne, cette prochaine arrivée pourrait avoir des conséquences désastreuses.

PSG Mercato : Sergio Ramos en approche, Kimpembe furieux

« Libre de tout contrat depuis quelques heures et la fin de son aventure au Real Madrid, le défenseur espagnol Sergio Ramos (35 ans) a trouvé un accord avec le PSG, pour un bail de deux ans. Selon nos informations, l'expérimenté défenseur a donné son accord pour rejoindre le club de la capitale. Il a refusé les offres de deux clubs anglais, dont un qui proposait plus d'argent que le PSG. Le frère du joueur, qui est également son agent, est à Paris ce jeudi pour finaliser l'opération », annonçait hier le journaliste Mohamed Bouhafsi.

Libre de tout engagement depuis la fin de seize années de bons et loyaux services au Real Madrid, Sergio Ramos va donc débuter une nouvelle aventure sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, l’ancien capitaine des Merengues s’apprête donc à débarquer dans la capitale française. Un renfort qui ne semble pas faire l’unanimité au sein du vestiaire parisien. En effet, d’après les révélations du quotidien Le Parisien, certains joueurs du PSG n’ont pas caché leur colère face au mercato qui se dessine, du fait notamment des arrivées de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma.

« Selon nos informations, les pourparlers entre Sergio Ramos et les dirigeants ont interloqué une grande partie de l’effectif, voire mis en colère certains joueurs. Presnel Kimpembe n’était pas le plus ravi par l’annonce d’un accord possible. Pour les partenaires de Marquinhos, le recrutement devient souvent illisible. L’été 2020, le PSG ne conservait pas Thiago Silva, en fin de contrat après huit ans dans la capitale. L’ancien capitaine s’était ensuite engagé avec Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des champions sous les ordres de… Thomas Tuchel », explique le média régional. Pur produit du centre de formation parisienne, Kimpembe est très apprécié au sein du club. Sous contrat jusqu’en 2024, le défenseur central de 25 ans est bien conscient que l’arrivée d’une légende comme Ramos va forcément changer son statut dans les plans de Mauricio Pochettino. Lui qui était passé titulaire indiscutable depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea en 2019.

Une arrivée de Sergio Ramos tempérée

Contrairement à RMC Sport, L’Équipe se veut plus prudente concernant les négociations entre le Paris Saint-Germain et Sergio Ramos. Dans son édition de ce vendredi, le journal sportif assure notamment que « les discussions entre Sergio Ramos et le PSG se sont intensifiées ces derniers jours. Hier, un échange a eu lieu entre le frère et représentant du joueur et la direction sportive du PSG. Elle n’a pas abouti à un accord total. L’enjeu est double : la durée (1 an + 1 an en option) et le copieux salaire de l’international espagnol (12 M€ par an). Les deux parties se montrent confiantes quant à la finalisation, mais aucun accord n’a encore été trouvé. » Autrement dit, même si l’affaire est en bonne voie, rien n’est encore totalement bouclé pour l’ancien protégé de Zinédine Zidane.