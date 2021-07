Leipzig Mercato : L'un des meilleurs buteurs d'Europe débarque !

Publié par Thomas le 02 juillet 2021 à 21:51

Le buteur portugais de l’Eintracht Francfort, André Silva, va s’engager dans les prochaines 24h au RB Leipzig, deuxième de Bundesliga cette saison. Selon le correspondant et journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant qui participait à l'Euro 2020 avec le Portugal (éliminé contre la Belgique en huitième de finale) a effectué sa visite médicale aujourd’hui. Il ne resterait que des formalités au niveau du contrat, notamment avec les agents, pour que le transfert soit officialisé. Auteur de 28 buts et 6 passes décisives cette saison en championnat d’Allemagne, André Silva s’est révélé comme l’un des buteurs les plus efficaces de la planète.

Le RB Leipzig s’offre André Silva

La rumeur courait depuis une semaine, désormais elle est officielle ! L’attaquant portugais de 25 ans André Silva va s’engager chez le dauphin du Bayern Munich, le RB Leipzig. Les deux clubs ont trouvé un accord. Le joueur a passé sa visite médicale aujourd’hui, et sera officialisé quand les derniers détails seront réglés. Le deuxième meilleur buteur de Bundesliga va connaître la Ligue des Champions avec le club allemand. Leipzig, après le départ de Timo Werner la saison dernière, n’avait pas retrouvé de buteur avec le même rendement devant le but que l’allemand. André Silva, décisif 34 fois en 32 matchs de championnat la saison passée, pourra soigner ses stats, aidés par des passeurs de haut niveau tels que Emil Forsberg ou l’espagnol Dani Olmo.

Une confiance retrouvée en Allemagne, après un passage difficile à Milan

Avant de devenir le deuxième meilleur buteur du championnat allemand, André Silva avait connu des passages difficiles à l’AC Milan, où, après une saison remarquable au FC Porto, il avait été recruté en 2018. Annoncé comme le futur grand attaquant Rossoneri, le portugais n’était pas parvenu à s’imposer en Italie avec seulement 2 buts en 24 rencontres de championnats. À la suite de son prêt à Séville prometteur, le portugais se montre véritablement à l’Europe, l’année suivante à l’Eintracht Frankfurt où il devient l’un des buteurs les plus prolifiques d’Allemagne (40 buts en 57 matchs de Bundesliga).