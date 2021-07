ASSE Mercato : Quel verdict pour le défenseur Sergi Palencia ?

Publié par ALEXIS le 02 juillet 2021 à 23:59

Le dégraissage initié par Claude Puel à l’ ASSE est d’actualité. De retour de prêt d’Espagne, Sergi Palencia fait partie des joueurs toujours sur le marché. Une décision le concernant sera prise.

ASSE : Sergi Palencia priorité de Leganés ?

Le défenseur Sergi Palencia est revenu à l’ ASSE après une saison passée au Club Deportivo Leganés, en Liga 2, sous la forme de prêt. Il est un des joueurs indésirables chez les Verts où il a encore deux ans de contrat à honorer. Repartira-t-il en prêt ou sera-t-il transféré définitivement pendant cet été ? Claude Puel ne compte en tout cas pas sur le footballeur de 25 ans pour la saison prochaine. Selon AS, le club espagnol est toujours intéressé par les services de l’ancien joueur du FC Barcelone. Ce dernier est même la priorité des Légionnaires si l’on en croit le quotidien sportif. Mais Leganés n’a pas les moyens de le garder encore une saison et d’assurer son salaire en raison des conséquences financières de la crise de covid-19. Le dossier Sergi Palencia est donc parti pour animer le mercato estival de l’AS Saint-Étienne. Rappelons qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023 et sa valeur sur le marché est estimée à 3 M€.

Ancien du Barça et flop l'AS Saint-Étienne

Le natif de Catalogne a été recruté par l' ASSE au Barça en juillet 2019 contre une indemnité de transfert de 2 M€. Cependant, il n’a pas réussi à s’imposer chez les Verts. En deux ans de contrat avec le club ligérien, l’arrière latéral droit a disputé seulement 9 matchs, dont 6 en Ligue 1, un en Coupe de France, un autre en coupe de la Ligue et le dernier en Ligue Europa. Sergi Palencia connaissait pourtant le championnat de France pour avoir joué à Bordeaux lors de la saison 2018-2019. Il avait joué 31 matchs, toutes compétitions confondues, dont 25 en championnat pour 22 titularisations et 4 en Europa League. C’est d’ailleurs grâce à ses bonnes prestations avec les Girondins qu’il avait séduit l’ ASSE.