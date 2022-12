ASSE : Trois forfaits se dessinent à Saint-Etienne avant Annecy

Publié par Enzo Vidy le 22 décembre 2022 à 16:15

À quatre jours du retour de la Ligue 2 avec un déplacement à Annecy pour l' ASSE, Laurent Batlles a annoncé des incertitudes.

Les choses sérieuses vont reprendre à l' ASSE. Après une première partie de saison catastrophique qui s'est soldée par une triste 20e place, les stéphanois n'ont plus le choix, et vont devoir prendre des points le plus vite possible pour sortir de la zone rouge. Lundi prochain, l'AS Saint-Etienne a rendez-vous avec Annecy pour la 16e journée de Ligue 2 et si les Annéciens seront très nettement diminués pour cette rencontre, les Verts ne pourront pas s'appuyer sur Jean-Philippe Krasso, Jimmy Giraudon et Beres Owusu, tous les trois suspendus pour ce déplacement.

Mais ces suspensions ne devraient pas être les seules mauvaises nouvelles pour l' ASSE. Présent devant la presse ce jeudi pour évoquer la rencontre face à Annecy, Laurent Batlles n'a pas caché son pessimisme concernant trois joueurs de Saint-Etienne.

ASSE : Sergi Palencia, Etienne Green et Thomas Monconduit quasiment forfaits

C'est un très gros coup dur annoncé par Laurent Batlles ce jeudi en conférence de presse. Si les forfaits d'Etienne Green, Thomas Monconduit et Sergi Palencia ne sont pas encore officialisés, l'entraîneur de l' ASSE n'a pas tenu des propos rassurants concernant les trois joueurs. "Je pense qu'ils ne seront pas aptes. Thomas Monconduit, c'est un souci parce que ça dure. Sergi Palencia c'est le mollet et Etienne Green c'est un lumbago. On va voir sur la fin de la semaine."

C'est une équipe d' ASSE complètement décimée qui est en passe de se présenter à Annecy lundi prochain, et le match s'annonce déjà bien compliqué pour les Stéphanois. 15e du classement, Annecy pourrait frapper un grand coup dans la course au maintien en cas de succès, et mettre l'AS Saint-Etienne à 8 points. En ce qui concerne l' ASSE, le calcul est simple : il faut absolument s'imposer pour ne pas se laisser distancer.