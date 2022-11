ASSE Mercato : La liste des indésirables pour l'hiver est connue

Publié par Ange A. le 25 novembre 2022 à 06:07

Lanterne rouge de Ligue 2, l’ ASSE s’apprête à vivre un mercato d’hiver mouvementé. Plusieurs Stéphanois sont poussés vers la sortie.

L’AS Saint-Étienne se retrouve dans une position délicate pour son retour en Ligue 2. L’ ASSE occupe la dernière place au classement à la trêve et après 15 journées disputées. Au vu de cette situation, Jean-François Soucasse a déjà promis quelques renforts à Laurent Batlles cet hiver. Il faut dire que la situation du technicien stéphanois est d’ailleurs fragilisée par l’absence de résultats. Alors que l’avenir du successeur de Pascal Dupraz est incertain, il n’est pas le seul qui pourrait quitter le Forez. Des départs sont attendus cet hiver comme le confirme But Football. Le site spécialisé a dressé une liste de Verts susceptibles de quitter le navire stéphanois lors du prochain mercato.

ASSE Mercato : Plusieurs départs annoncés à Saint-Étienne

Selon le média spécialisé, une opération dégraissage d’envergure se prépare à l’AS Saint-Étienne. La source annonce notamment le possible départ d’Étienne Green. Grand espoir du club à ses débuts, le portier anglais ne donne plus satisfaction et ses prestations ne sont guère rassurantes. Un départ de Green est d’autant plus attendu que le club ligérien pourrait recruter un nouveau gardien. Le nom de Gauthier Gallon (Troyes) circule notamment. Outre Green, Charles Abi est sans avenir à l’ ASSE.

De retour au club cet été après un prêt infructueux à Guingamp, l’attaquant stéphanois n’entre pas dans les plans de jeu de Laurent Batlles. Lequel l’a envoyé en équipe réserve dès son arrivé. Déjà poussé vers la sortie cet été, il ne sera pas retenu en cas d’offre cet hiver. Idem pour d’autres espoirs du club comme Yvann Maçon, Saidou Sow ou encore Mickaël Nadé. D’autres éléments comme Gabriel Silva et Sergi Palencia ne seront pas également conservés en cas de proposition cet hiver. Reste maintenant à savoir si les Verts mèneront à bien cette nouvelle opération dégraissage annoncée.