ASSE-Rodez : Coupe de France, Laurent Batlles fait des choix forts

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2022 à 18:31

En raison de l’absence de six joueurs, l’entraîneur de l’ ASSE a fait des choix forts dans son groupe pour affronter Rodez en Coupe de France, samedi.

ASSE : Saban, Sow et Maçon convoqués, Nadé écarté

Laurent Batlles a fait connaitre le groupe de l’ ASSE pour le match de Coupe de France contre Rodez AF (7e tour). Il a retenu 18 joueurs, en l’absence de plusieurs titulaires. L’entraineur de l’AS Saint-Étienne est privé du meilleur buteur de son équipe Jean-Philippe Krasso (il purge son dernier match de suspension) et de Benjamin Bouchouari (suspendu pour accumulation de cartons jaunes). Tous blessés et indisponibles, Mathieu Cafaro, Abdoulaye Bakayoko, Ayman Aiki et Antoine Gauthier ne figurent pas parmi les joueurs convoqués par le coach des Stéphanois.

Après Anas Namri (le piston droit, 21 ans), titularisé contre Amiens SC la semaine dernière en Ligue 1, Laurent Batlles a décidé de sortir Mathys Saban (20 ans) de la réserve de l’ ASSE. Le polyvalent attaquant fait ainsi sa première apparition dans le groupe professionnel cette saison. Il devrait jouer ses premières minutes en l’absence de Jean-Philippe Krasso. Entré en jeu contre le Paris FC et à Amiens, le jeune Jibril Othman (18 ans) est aussi présent dans le groupe stéphanois.

Convoqué pour le dégagement à Amiens et finalement resté sur le banc de touche, Saïdou Sow (défenseur central) est encore appelé. Il a été préféré à Mickaël Nadé. À noter également le retour de Yvann Maçon (arrière droit). Écarté lors de la 12e journée de Ligue 2 la semaine dernière, il est convoqué pour compenser l’absence de Sergi Palencia touché au pied et finalement forfait.

Le groupe de l'ASSE contre Rodez :

Gardiens : Dreyer, E. Green

Défenseurs : S. Sow, Giraudon, G. Silva, Pétrot, Briançon, Maçon, Namri

Milieux de terrain : Monconduit, Chambost, Lobry, Moueffek, L. Mouton

Attaquants : Pintor, Wadji, Othman, Saba