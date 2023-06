Cet été, la Lazio Rome envisage de boucler un deal inattendu avec l’OM. Le club romain a entamé des démarches concrètes pour s’offrir Arkdiusz Milik.

Mercato OM : La Lazio Rome négocie avec Arkadiusz Milik

Prêté par l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik a réalisé une saison prometteuse à la Juventus avec un bilan de 7 buts inscrits en 27 rencontres de championnat. Ses performances ont rapidement convaincu les nouveaux dirigeants du club italien de vouloir le garder le plus longtemps possible. Cependant, l'option d'achat fixée à environ 9 millions d'euros représente un obstacle majeur dans ce dossier.

En raison de ses difficultés économiques, la Juventus n’est toujours pas parvenue à lever cette option. Et si cette situation n'évolue pas d'ici le 1er juillet prochain, Arkadiusz Milik sera alors contraint de retourner à l'Olympique de Marseille cet été avant de refaire ses valises pour une nouvelle destination ? Cette hypothèse prend de l’ampleur, car l'OM cherchera probablement à le vendre pour alléger sa masse salariale et renforcer ses caisses.

D’ailleurs, les performances d’Arkadiusz Milik à la Juventus ont attiré l'attention de plusieurs clubs européens. En plus de l’Eintracht Francfort, Burnley et Newcastle, La Lazio Rome s’intéresse de très près à l’attaquant de l’OM et a entamé les premières manœuvres en vue de boucler sa signature. Selon les dernières informations du média italien Il Messaggero, le club italien a entamé des discussions avec Arkadiusz Milik sous l’impulsion de Maurizio Sarri.

Une offre se prépare pour Arkadiusz Milik

Il faut dire que le technicien italien connait bien l’avant-centre polonais. Maurizio Sarri a entraîné Arkadiusz Milik lors de son passage Naples et les deux hommes s'apprécient. L’entraîneur essayerait donc de convaincre le joueur de signer à la Lazio cet été. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club romain sait qu'il aura besoin de renforts en attaque pour rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe la saison prochaine et épauler son fer de lancer Ciro Immobile.

Le média précise que les discussions se poursuivent entre les deux parties et la Lazio Rome prépare une offre pour son transfert, dont le montant n’a pas été précis. Il reste à savoir si cette future proposition sera suffisante pour convaincre l’OM de céder son attaquant cet été. Quoi qu’il en soit, en cas d'échec dans le dossier Arkadiusz Milik, les dirigeants romains pourraient se tourner vers la piste menant à Giovanni Simeone du Hellas Vérone.