OGC Nice Mercato : Le Gym vise un grand attaquant argentin !

Publié par Thomas G. le 10 août 2022 à 00:52

OGC Nice Mercato : Focalisé sur le recrutement de nouveaux renforts offensifs, le Gym pourrait passer à l'action pour un buteur argentin.

OGC Nice Mercato : Le Gym cible un buteur de Serie A

L'OGC Nice a réalisé une prouesse la semaine dernière en officialisant quatre nouvelles recrues. L'un des néo-niçois, Aaron Ramsey, s’est déjà montré décisif en inscrivant un premier but sous ses nouvelles couleurs. Après le match nul face au Toulouse FC, les Aiglons veulent continuer leur mercato en recrutant de nouvelles armes offensives. La piste Mykhaylo Mudryk est toujours d’actualité et les dirigeants niçois souhaitent recruter un avant-centre. Le Gym a ciblé Arnaud Kalimuendo et Marcus Thuram, sans succès à l’heure actuelle.

Selon les informations de Nicolo Schira, l'OGC Nice s’est joint à la lutte pour la signature de Giovanni Simeone. Le buteur argentin a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec l’Hellas Verone et ces performances ne sont pas passées inaperçues. L’Olympique de Marseille, l’Atlético Madrid, Naples et l'OGC Nice ont pris des renseignements concernant le fils d’El Cholo. La concurrence s’annonce rude pour les Aiglons qui vont devoir redoubler d’efforts pour rattraper leur retard sur Naples. Les Napolitains auraient déjà trouvé un accord sur un contrat de cinq ans avec Giovanni Simeone. À l’instar du dossier Mykhaylo Mudryk, l'OGC Nice ne perd pas espoir de recruter l’attaquant argentin de 27 ans. El Cholito signerait au Gym pour remplacer Kasper Dolberg qui ne rentre plus dans les plans des dirigeants niçois.

OGC Nice Mercato : Giovanni Simeone n’est pas la seule piste du Gym

Les pistes menant à Arnaud Kalimuendo et Marcus Thuram ont pris du plomb dans l’aile, mais les Aiglons continuent de négocier pour recruter un nouvel attaquant. En parallèle, l’OGC Nice a entamé des discussions avec Villarreal concernant Boulaye Dia. L’international sénégalais qui s’était révélé en Ligue 1 est d’accord pour rejoindre le Gym. À un mois de la fin du mercato, la cellule de recrutement niçoise s’active pour offrir un effectif compétitif à Lucien Favre. Cette saison, Nice veut s’installer parmi les équipes en tête du championnat.