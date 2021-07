LOSC Mercato : Un gros coup imminent à Lille OSC après Soumaré

Publié par ALEXIS le 03 juillet 2021 à 19:31

Suite à ses prestations remarquables avec le LOSC en Ligue 1 et sa sélection à l’Euro 2020, Renato Sanches est devenu la priorité de deux clubs de Premier League ce mercato estival. Une bonne nouvelle pour le président Olivier Létang qui devrait toucher un gros chèque sur le transfert du milieu de terrain lillois.

LOSC : Renato Sanches entre Liverpool et Arsenal

Champion de France avec le LOSC, Renato Sanches a été brillant en Ligue 1 la saison dernière. Il a également fait une bonne campagne sur le plan individuel à l’Euro 2020 avec le Portugal. De quoi attirer davantage l’intérêt de clubs étrangers. En vacances en ce moment, le virevoltant ailier de Lille OSC est parti pour chauffer le mercato estival du club nordiste. Après les transferts de Boubakary Soumaré à Leicester City FC (20 M€) et d’Adama Soumaoro au FC Bologne (près de 2,5 M€), Renato Sanches pourrait être la prochaine grosse vente du LOSC. Grâce à ses prestations satisfaisantes à l’Euro, l’international portugais a achevé de convaincre Liverpool et Arsenal sur sa vitesse et ses autres qualités techniques. Selon L’Équipe, les Reds et les Gunners sont particulièrement intéressés par le profil de Renato Sanches et souhaitent le transférer en Angleterre cet été.

Mercato : Le Portugais transféré à 30 M€ ?

Renato Sanches (23 ans) a été transféré par le LOSC du Bayern Munich à l’été 2019 pour 20 M€. Selon l'estimation du site spécialisé Transfermarkt, sa cote est de 30 M€. Confronté à un souci d’adaptation lors de la première saison (2019-2020), arrêtée en raison de la pandémie de covid-19, il avait été peu en vue. Mais lors de l’exercice dernier (2020-2021), l’international portugais (30 sélections) a été déterminant dans la conquête du titre de champion de France. Auteur d’un but et de 3 passes décisives, il a été le patron de l’entre-jeu de l’équipe de Christophe Galtier.

Pour sa vente, Lille devrait se frotter les mains puisque les deux clubs présents sur le coup ont une surface financière assez importante.