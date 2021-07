RC Lens Mercato : Loïc Badé, Le Stade Rennais double l’OM et l’OL

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2021 à 16:40

Annoncé dans le collimateur de plusieurs clubs de Ligue 1, l’OM, l’OL et le Stade Rennais notamment, Loïc Badé va quitter le RC Lens durant ce mercato estival. Et aux dernières nouvelles, c’est le club breton qui a raflé la mise pour le défenseur central de 21 ans.

Mercato Rennes : Accord avec le RC Lens pour le transfert de Loïc Badé

À la recherche d’un remplaçant à Damien Da Silva qui a rejoint l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison et la fin de son contrat, le Stade Rennais vient de frapper un gros coup. Florian Muricae, le directeur sportif du club rennais, est parvenu à battre la concurrence de ses homologues de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais. En effet, d’après les informations de RMC Sport, les dirigeants rennais et lensois sont tombés d’accord pour le transfert de Loïc Badé.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le protégé de coach Franck Haise va quitter les Sang et Or pour rejoindre les Rouge et Noir dans une opération estimée à 20 millions d’euros, bonus compris. Tout est bouclé et le natif de Sèvres va signer un contrat de cinq ans et évoluer sous les ordres de Bruno Genesio la saison prochaine.

« Badé est rennais. Accord définitif trouvé entre le Stade Rennais et RC Lens pour Loïc Badé ! Il rejoint Rennes pour un contrat de 5 ans », indique le journaliste Mohamed Bouhafsi sur son compte Twitter. Loïc Badé va donc devenir la première recrue du Stade Rennais. Il va d’ailleurs ouvrir sa première année rennaise le 8 août prochain contre le Racing Club de Lens qui se préparait déjà à son départ.

Le transfert de Loïc Badé déjà programmé au RC Lens

Un an seulement après son arrivée en provenance du Havre AC, Loïc Badé s’en va déjà. Pour sa première saison en Ligue 1, le jeune défenseur du RC Lens a crevé l’écran. Auteur de performances de haut niveau, il a tout logiquement fait des envieux. Et la direction du club lensois savait qu’il serait difficile de résister aux offres pour son joyau français cet été.

« Dans ma position, on est à l'écoute, contrebalancé par le fait de vouloir l'équipe la plus compétitive possible. Loïc Badé gère la situation de façon magnifique. Il discute, il serait fou de ne pas le faire, mais il est concentré sur sa préparation », a récemment déclaré Lens Florent Ghisolfi, le directeur sportif du RCL, dans une interview accordée au quotidien Ouest-France.