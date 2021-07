ASSE Mercato : Après Kechrida, un attaquant proche de signer ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2021 à 23:57

À la recherche d’un renfort défensif, l’ ASSE devrait prochainement annoncer l’arrivée de Wajdi Kechrida, en fin de contrat avec l’Étoile Sportive du Sahel. Un attaquant pourrait également débarquer bientôt chez les Verts.

L’ ASSE tient sa première recrue

Ce dimanche, le média tunisien LaPresse.tn a annoncé que le latéral droit Wajdi Kechrida, en fin de contrat avec l’Étoile Sportive du Sahel, « est en partance chez les Verts de Saint-Étienne. » Alors que l’AS Saint-Étienne n’a pas conservé son cadre Mathieu Debuchy, en fin de contrat, Claude Puel a fait de l’arrivée d’un nouvel arrière droit l’un de ses principaux chantiers de ce mercato estival. International tunisien (15 sélections), Wajdi Kechrida vient donc pour jouer les premiers rôles au sein de l’équipe stéphanoise.

D’ailleurs, l’Étoile Sportive du Sahel l’a déjà remplacé par Zied Machmoum et ne va rien tenter pour le retenir. Âgé de 25, Kechrida a trouvé un accord total avec l’ ASSE et s’apprête à rejoindre son compatriote Wahbi Khazri en devenant la première recrue estivale des Verts. Après le natif de Nice, c’est un attaquant qui pourrait débarquer prochainement dans le Forez.

Mercato ASSE : Kevin Mirallas prêt à revenir cet été

Désireux d’attirer un serial buteur depuis plusieurs mois, Claude Puel pourrait voir débarquer à l’ ASSE l’un de ses anciens protégés qu’il a connus lors de son passage au LOSC. En effet, profitant d’une interview accordée à BeIN Sports, Kévin Mirallas, passé à Saint-Étienne entre 2008 et 2010, a proposé ses services pour venir renforcer l’équipe stéphanoise.

« On attend la bonne offre, le bon projet. Je laisse mes agents travailler là-dessus, ils savent de quoi j'ai envie. On verra ce qui va s'offrir à moi. Il y a déjà pas mal de pistes. Un retour en France n'est pas à exclure. J'aime le pays, il y a de belles pistes en France. Ça s'est toujours bien passé. Même à Saint-Étienne, même si cela s'est mal terminé. Ça reste une superbe aventure et c'est un club que je porte en moi. C'est un club prestigieux, en plus il y a Claude Puel. Lui pourrait me faire revenir là-bas et le fait qu'il y a quelque chose d'inachevé », a déclaré l’attaquant de 33 ans.

Libre après la fin de son contrat à Gaziantep en Turquie, Mirallas se verrait bien revenir dans le Chaudron pour retravailler avec Claude Puel. International belge (59 sélections et 10 buts), le natif de Liège a inscrit 5 buts en 17 matches la saison écoulée.