ASSE Mercato : Puel tient son premier renfort, annonce imminente

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2021 à 15:11

Muet depuis le début du mercato estival, l’ ASSE s’apprête à faire sa première annonce officielle. Claude Puel et les Verts ont enfin mis la main sur leur premier renfort.

L’ ASSE prépare un énorme dégraissage

Désireuse d'alléger son effectif et sa masse salariale la saison prochaine, l'AS Saint-Étienne ne devrait pas s'opposer aux départs de certains joueurs de l’actuel effectif de Claude Puel. D’après les informations du journaliste Romain Molina, dans un Live, les dirigeants de l’ ASSE ont promis à la DNCG (Direction Nationale de Gestion et de Contrôle de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de réduire davantage la masse salariale.

Le club stéphanois va donc se débarrasser de certains joueurs aux gros salaire et surtout vendre ceux qui ont une bonne valeur sur le marché. Mais l’ASSE va devoir également faire des efforts pour renforcer le groupe de Puel en vue de la saison prochaine. Le coah Stéphanois va s'appuyer sur des joueurs comme Mahdi Camara, Arnaud Nordin ou Miguel Trauco qui a qualifié le Pérou, la saison prochaine. Le dernier a propulsé le Pérou en demi-finale de la Copa America.

Il espère cependant attirer de nouveaux joueurs pour espérer une meilleure place au classement du principal championnat de football français, la Ligue 1, la saison prochaine. L’idée sera donc de recruter sans mettre davantage les finances du club en danger. Et les recruteurs de l’AS Saint-Étienne viennent de frapper un gros coup dans ce sens.

Wajdi Kechrida bientôt officialisé à Saint-Étienne

Si le PSG, l’OM, l’AS Monaco et l’OL qui font l'actualité du football ont déjà annoncé leurs premières recrues estivales, ce n’est pas encore le cas du côté de l'AS Saint-Étienne. Mais d’après un média tunisien, le club ligérien pourrait rapidement faire lui aussi son premier communiqué officiel annonçant une nouvelle signature. Libre à la fin de son contrat avec l'Étoile Sportive du Sahel, Wajdi Kechrida va rejoindre le Forez comme pressenti depuis plusieurs semaines. Le journal tunisien La Presse confirme ce dimanche que le latéral droit de 25 ans a trouvé un accord total avec l’ASSE.

L’international tunisien (15 sélections) devrait même débarquer à Saint-Étienne dans les prochains jours. « Outre Ellyes Jelassi pisté par l’ESS, le latéral de l’Union Sportive Monastirienne, Zied Machmoum, va bel et bien déposer ses valises à Sousse et remplacer Wajdi Kechrida, désormais partant chez les Verts de Saint-Étienne », assure le média tunisien. Une bonne nouvelle pour les Verts et Claude Puel.