LOSC Mercato : 3M€, Létang a trouvé le successeur de Maignan

Publié par Timothée Jean le 05 juillet 2021 à 15:15

Les départs devraient être nombreux au LOSC cet été. Le club lillois a déjà perdu son gardien de but, Mike Maignan, qui a rejoint l’AC Milan et s’active désormais pour le remplacer.

LOSC Mercato : Le successeur de Maignan déniché à l’AS Rome ?

Les grandes manœuvres ont commencé dans les coulisses du LOSC. Suite au départ de Christophe Galtier, le club nordiste s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur. Libre depuis son départ de la Sampdoria, Claudio Ranieri est bien parti pour prendre les commandes du banc lillois. Son arrivée à Lille pourrait être officialisée dans les prochaines heures.

En attendant, le président Olivier Létang planche sur le mercato estival pour définir les profils d’éventuels renforts. Et si le LOSC compte bien se renforcer dans toutes les lignes, le poste de gardien reste une priorité estivale. Mike Maignan a rejoint l’AC Milan contre un chèque de 25 M€ et il faut désormais trouver son successeur. Les dirigeants le savent et ont activé plusieurs pistes pour renforcer les cages lilloises la saison prochaine. Les noms de Pau Lopez (26 ans, AS Rome) et Alessio Cragno (26 ans, Cagliari) ont récemment été annoncés à Lille. Mais une nouvelle piste vient d’émerger, celle menant à Robin Olsen (31 ans, AS Rome)

Première offre du LOSC pour Robin Olsen ?

Selon les informations de Corriere dello Sport, le LOSC s’intéresse de très près au gardien de 31 ans, qui a livré de belles prestations avec la Suède lors de l'Euro 2020. Prêté la saison dernière à Everton, Robin Olsen n’entre pas dans les plans de José Mourinho, proche de recruter Rui Patricio (33 ans, Wolverhampton). Le média transalpin révèle d’ailleurs que la direction du LOSC aurait formulé une offre concrète pour le transfert de Robin Olsen, dont le montant n’a pas été dévoilé.

Si la direction a pris les devants dans ce dossier, elle devra faire face à la concurrence de la Real Sociedad, également sur le coup. Il faut noter que Robin Olsen est lié à la Roma jusqu’en juin 2023 et son prix est estimé à 3 M€ sur le site Transfermarkt. Mais la direction italienne pourrait demander un montant un peu plus élevé pour laisser filer son joueur.