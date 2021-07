OGC Nice Mercato : Réponse de Dante sur son avenir au Gym

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2021 à 17:44

L’ OGC Nice a prolongé le contrat de Dante alors qu’il était gravement blessé en 2020. De retour pour préparer la nouvelle saison, il fait le point sur son futur chez les Aiglons.

OGC Nice : Dante espère être à 100 % lors du début de la Ligue 1

Absent des terrains pendant 8 mois en raison d’une rupture des ligaments croisés, contractée le 1er novembre 2020 contre Angers (3-0), Dante a repris les entraînements en vue de la saison 2021-2022. Il n’a certes pas encore rejoint le collectif du nouvel entraîneur Christophe Galtier, mais assure qu’il va bien. « Je suis très heureux, j'ai la flamme... Chaque entraînement, j'ai envie de montrer que je suis capable, que je suis concentré. Nous (avec le staff médical) espérons que dans quelques semaines, nous serons à 100 % », a rassuré le défenseur et capitaine du Gym, dans une interview dans L’Équipe.

À la question de savoir si sa grave blessure aurait pu précipiter la fin de sa carrière, il a répondu : « Non, car je sais que malgré mon âge, j'ai toujours la force. Je respecte ceux qui pensaient que je pouvais arrêter, mais c'était aussi une motivation, car j'aime ce que je fais. » Le prochain défi du n°4 de l’ OGC Nice est de tout faire pour être prêt dès le coup d’envoi de la Ligue 1. « Je n'ai aucun doute par rapport à mes capacités, même si après un long arrêt, il y a toujours besoin d'un petit temps pour s'y remettre vraiment. Je bosse très dur pour que ce soit encore plus court. Je vais tout faire pour être disponible le 8 août, pour la première journée (contre le Stade de Reims) », a-t-il annoncé.

Le défenseur de 37 ans « a envie de jouer encore 2 ans minimum »

Interrogé sur son avenir à l’ OGC Nice, Dante n’a pas caché son envie de poursuivre le plus longtemps possible, alors qu’il aura 38 ans en octobre prochain. En tout cas, il ne souhaite pas raccrocher les crampons de sitôt. « J'ai envie de jouer encore deux ans minimum, et on verra », a-t-il déclaré, tout en ouvrant cette petite fenêtre : « Il faut y aller plus doucement. […] Le plus important est de garder cette flamme pour ne pas faire la saison de trop. » Notons que le brésilien Vitorino Hilton a pris sa retraite au Montpellier HSC, la semaine dernière, à 43 ans et 252 jours, un record dans les 5 grands championnats européens.

Pour rappel, l’ OGC Nice avait fait la promesse à Dante de prolonger son contrat qui expirait le 30 juin 2021. Les négociations étaient sur le point d’aboutir quand l’arrière central s’est blessé au genou, début novembre 2020. Malgré ce coup du sort, la direction du club azuréen a tenu sa parole, en lui offrant un bail d’une saison supplémentaire. Le Brésilien est donc lié aux Aiglons jusqu’à fin juin 2022, depuis sa nouvelle signature, le 18 décembre 2020.