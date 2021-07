PSG Mercato : Un champion du monde prêt à signer au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2021 à 11:34

Les dirigeants du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, poursuivent leur mercato. Après les premiers gros coups, c’est désormais un champion du monde qui serait prêt à rejoindre l’effectif de Mauricio Pochettino cet été.

PSG Mercato : Leonardo prépare un coup en douce

Après avoir annoncé officiellement l’arrivée du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool et celle à venir de Gianluigi Donnarumma (libre après la fin de son bail à l’AC Milan) et en attendant l’accord imminent pour l’ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, sans oublier le transfert bouclé avec l’Inter Milan pour Achraf Hakimi contre un chèque de 70 millions d’euros, le Paris Saint-Germain continue de scruter le marché à la recherche de bonnes opportunités. Et aux dernières nouvelles, c’est un champion du monde qui pourrait être la cinquième recrue du PSG. En effet, d’après les informations du site Foot Mercato, Paul Pogba est favorable à un transfert au Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Le journaliste Santi’FM explique que Nasser Al-Khelaïfi a récemment rencontré Mino Raiola, l’agent de l’international français.

« Les deux parties ont discuté des conditions d'un possible transfert cet été, entre salaires et primes demandés ainsi que les différentes commissions. Les positions se sont d'ailleurs rapprochées entre les deux clans. En quête d'un renfort supplémentaire dans ce secteur, le PSG a donc recueilli tous les paramètres de ce dossier », assure le média sportif. Toujours selon la même source, « Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, respectivement président et directeur sportif du club francilien, ont déjà échangé avec Paul Pogba pour lui présenter leur projet sportif. Ce dernier est intéressé à l'idée d'évoluer à Paris, où il retrouverait ses partenaires Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ou encore le Brésilien Neymar, tous favorables à sa venue. »

Le PSG pourrait donc offrir à son entraîneur Mauricio Pochettino un trio de charme au milieu de terrain avec Georginio Wijnaldum, Marco Verratti et Paul Pogba. Mais il faudra déjà parvenir à convaincre Manchester United de libérer le champion du monde 2018 de sa dernière année de contrat.

L’énorme condition fixée pour le transfert de Pogba

Le rédacteur en chef du média Cahiers de l’Afrique, Abdellah Boulma, confirme les négociations entre le Paris SG et le milieu de terrain des Red Devils. Le journaliste sportif précise toutefois que le vice-champion de France devra faire quelques efforts afin de parvenir à réaliser ce gros coup. « Il existe bel et bien un intérêt réciproque entre le PSG et Pogba : les tractations ont débuté avec Raiola or les émoluments de l’international français constituent pour l’heure actuelle un frein à sa potentielle venue. Le PSG doit dégraisser son effectif et réduire sa masse salariale », indique Abdellah Boulma sur Twitter.

Le quotidien Le Parisien annonce ainsi que Leonardo prépare un énorme coup de balai chez les Rouges et Bleus pour viser l'équilibre budgétaire et financer l’arrivée de la Pioche. Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Pablo Sarabia et Ander Herrera ne devraient donc plus faire partie de l’équipe de Pochettino la saison prochaine.