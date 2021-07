AC Milan Mercato : Les Rossoneri s'activent pour un milieu du Real

Publié par Thomas le 05 juillet 2021 à 13:25

Selon La Gazzetta dello Sport, le Milan AC se positionnerait sur le dossier Isco Alarcón, comme potentiel remplaçant à Hakan Calhanoglu, parti chez le voisin Interiste il y a quelques semaines. Le club italien entretient de bonnes relations avec le Real Madrid, et une offre pourrait être formulée dans les prochains jours. Son prix actuel avoisinerait les 20 millions d’euros, une somme abordable pour le club lombard.

Real Mercato : Le Milan AC se positionne pour recruter Isco

L’AC Milan continue de profiter des bonnes relations entretenues avec les Merengues, et part à la pêche aux informations pour recruter Isco Alarcón. Le milieu offensif de 29 ans intéresse les Rossoneri depuis des années et son prix qui a désormais passé la barre des 20 millions d’euros, devrait pousser les dirigeants milanais à formuler une offre au Real. Le club italien, deuxième de Serie A, voit en Isco, le remplaçant du turc Hakan Calhanoglu, parti rejoindre récemment l’Inter Milan. L’espagnol finira son contrat au Real en 2022, l’intérêt du Real est donc de le vendre s’ils veulent en tirer une certaine plus-value. Le retour d’Ancelotti sur le banc du Real Madrid, pourrait faciliter les négociations, lui qui est considéré comme une légende au Milan AC.

Le milieu offensif espagnol regagnerait du temps de jeu à Milan

L’ex-joueur de Valence et de Malaga, ne fait plus partie des premiers rôles au Real Madrid, et cela depuis quelques saisons maintenant. La situation est arrivée à un point tel que le joueur avait demandé à sa direction d’écouter de potentielles offres d’autres clubs, pour partir de Madrid l’hiver dernier. Cet été, l’arrivée de Carlo Ancelotti ouvre la possibilité que l’Espagnol continue au Real, lui qui avait déjà été sous les ordres du coach italien de 2013 à 2015. Tout dépendra de ce que décidera Ancelotti avec son staff. Le Milan AC n’est pas l’unique club intéressé par Isco, Séville est également un prétendant sérieux en Espagne, notamment avec Julen Lopetegui qui veut en faire son leader technique.