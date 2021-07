FC Nantes Mercato : Un renfort dans le staff de Kombouaré

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2021 à 17:50

Le FC Nantes enregistre un renfort dans le staff d’Antoine Kombouaré. Selon Ouest France, un technicien bien connu en Ligue 1 a rejoint l’encadrement technique des Canaris.

FC Nantes : Toru Ota intègre le staff technique du FCN

Après avoir sauvé le FC Nantes de la relégation, Antoine Kombouaré se prépare à faire sa première saison complète sur le banc de touche des Canaris. Il a démarré la préparation avec son équipe le 30 juin. Selon les informations du journal régional, le coach du FCN a accueilli un renfort dans son staff technique, en la personne de Toru Ota. Ce dernier est un technicien japonais de 40 ans qui connaît bien le championnat de France. Il avait été dans le staff de l’Olympique Lyonnais, du Toulouse FC ou encore du PSG, ces dernières années.

À Lyon, il avait été préparateur physique de l’équipe féminine en 2009 avant de rejoindre le staff du PSG féminin en 2016. « On ignore encore officiellement quel poste occupera Toru Ota, mais on peut l’imaginer en tant que préparateur physique ou en tant qu’adjoint comme il l’a fait à Toulouse ou à Paris là où il a passé ses diplômes d’entraîneur », a indiqué la source.

Kombouaré met son équipe en place

Nommé entraîneur principal du FC Nantes, en remplacement de Raymond Domenech, le 11 février, Antoine Kombouaré a réussi à maintenir le club de la Cité des Ducs en Ligue 1. Les Canaris avaient dû passer par les barrages (matchs aller et retour) contre le Téfécé pour se maintenir dans l’élite. Pour la saison 2021-2022, le technicien kanak va choisir ses joueurs pour l’accompagner. Et il a déjà donné le ton en écartant des joueurs qui ont des envies d’ailleurs, notamment le milieu défensif Abdoulaye Touré et l’attaquant Kader Bamba, envoyés en réserve. En revanche, il a recruté Rémy Descamps (gardien de but) et Wylan Cyprien (milieu de terrain). « Il y a deux arrivées, des joueurs que j'ai voulus. On est d'accord. Je suis informé sur tout ce qui se passe », a-t-il rassuré.